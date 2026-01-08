Poco M8 a M8 Pro dorazily do Česka: lákají na 120Hz AMOLED displeje, silné baterie a nízké ceny

- Značka Poco uvádí na český trh nové smartphony Poco M8 a M8 Pro
- Obě novinky do střední třídy přináší velké baterie a rychlé nabíjení
- Díky nižším zaváděcím cenám lze ušetřit až 1 300 korun
Značka Poco, za kterou stojí čínské Xiaomi, dnes představila novou rodinu smartphonů Poco M8. Tvoří ji dva smartphony – základní Poco M8 a vybavenější Poco M8 Pro, přičemž v obou případech se jedná o smartphony střední třídy, které nabízí zajímavý poměr ceny a výkonu.
Poco M8 Pro: velká baterie s rychlým nabíjením
Design obou novinek od Poco je velmi podobný – čínská značka vsadila na oblé tvary, které jsou patrné jak v zakřivení displeje a zad, tak na modulu fotoaparátu na zadní straně. Výrobce navíc ozvláštnil vzhled odlišně barevnými svislými pruhy, které se táhnou po delších stranách zad. Výše postavený model Poco M8 Pro má v pase 8,3 mm, váží 206 gramů a pyšní se zvýšenou odolností odpovídající krytí IP68.
Zepředu Poco M8 Pro reprezentuje 6,83″ AMOLED displej s rozlišením 1 280 × 2 772 pixelů, obnovovací frekvencí 120 Hz a maximálním jasem 3 200 nitů. Displej chrání odolné sklo Gorilla Glass Victus 2, jeho součástí je čtečka otisků prstů, a také 32Mpx selfie kamerka ukrytá v kruhovém výřezu nahoře uprostřed.
I když modul hlavního fotoaparátu předstírá, že obsahuje tři fotoaparáty, skutečnost je odlišná – jsou zde pouze dvě kamery:
- 50Mpx hlavní (Light Fusion 800) s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 8Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
Telefon dokáže zaznamenávat 4K video při 30 snímcích za sekundu.
Srdcem Poco M8 Pro je čipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, který doprovází 8 nebo 12 GB RAM. Poco svůj telefon vybavilo chladicím systémem IceLoop, který je založený na grafitové ploše nabízející až 3× větší schopnost odvádění tepla než tradiční výparníkové komory.
Poco M8 Pro se pyšní velkým akumulátorem s kapacitou 6 500 mAh, který by měl vydržet víc než dva dny běžného používání – Poco slibuje víc než 20 hodin kontinuálního přehrávání videa, a to i při extrémně nízkých teplotách. Telefon navíc disponuje ultrarychlým 100W nabíjením HyperCharge, které akumulátor dobije na 100 procent za pouhých 40 minut. Poco M8 Pro lze použít i jako powerbanku pro ostatní zařízení, podporuje totiž zpětné nabíjení výkonem až 22,5 W. Oželet ale musíme bezdrátové nabíjení.
Poco se rovněž chlubí infraportem a silnými symetrickými reproduktory s certifikací Dolby Atmos, které v případě potřeby dokážou navýšit hlasitost až na 400 procent běžné hlasitosti. Operačním systémem je Android 16 s nadstavbou HyperOS 2 obsahující vybrané AI funkce od Google, zejména Circle to Search a Gemini.
Poco M8: menší, tenčí, levnější
Základní Poco M8 vypadá prakticky stejně jako jeho vybavenější sourozenec, je ale o něco menší a tenčí – v pase má pouze 7,35 mm a váží 178 gramů. Nižší je i odolnost, telefon splňuje pouze krytí IP65. Poco M8 zepředu reprezentuje zaoblený AMOLED displej s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz.
Do displeje je rovněž zabudovaná čtečka otisků prstů a 20Mpx selfie kamerka. Na zádech se nachází pouze jeden použitelný fotoaparát s rozlišením 50Mpx a světelností f/1.8, k ruce mu je 2Mpx hloubkový snímač.
Poco M8 pohání čipset Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 opírající se o 8 GB RAM, úložiště bude nabízeno v kapacitě 256 GB s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Energii telefonu dodává akumulátor s kapacitou 5 520 mAh s podporou rychlého 45W nabíjení, možné je i reverzní nabíjení s výkonem až 18 wattů. I tento telefon je vybaven infraportem a silnými reproduktory, jejichž hlasitost lze zvýšit až na 300 procent.
Ceny a dostupnost
Poco M8 a M8 Pro jsou na českém trhu dostupné již od dnešního dne, oba modely koupíte v zelené, stříbrné a černé barvě. Výrobce na obě novinky nasadil zaváděcí ceny, které jsou o 600-1 300 korun nižší, než je stanovená doporučená obchodní cena:
- Poco M8, 8/256 GB za 5 390 korun
- Poco M8 Pro, 8/256 GB za 7 290 korun
- Poco M8 Pro, 12/512 GB za 8 990 korun
V ceně je zahrnutý i drobný bonus YouTube Premium na dva měsíce zdarma.