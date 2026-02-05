Počítač do kapsy? Miniaturní Neo Z95 dokazuje, že výkon nepotřebuje prostor

- Pokud se poohlížíte po novém PC a jde vám hlavně o rozměry, dáme vám originální tip
- Minix Neo Z95 je jedním z nejmenších počítačů na světě
- Je tak kompaktní, že se pohodlně vejde i do kapsy u kalhot
Doby, kdy byly stolní počítače obrovské a neskladné krabice, jsou naštěstí již dávno pryč. Postupem času se tradiční PC začaly zmenšovat a menší formáty se aktuálně těší vysoké popularitě. Nové PC Neo Z95 od společnosti Minix je jedním z nejmenších systémů na světě a je dokonce menší než tradiční mobilní telefon.
Malý, ale po čertech šikovný
Začneme tím nejdůležitějším – velikostí. Tento malý počítač disponuje rozměry 88 × 88 × 43 mm a jedná se tedy o jednu z nejkompaktnějších platforem svého druhu. Design je velmi jednoduchý, šasi má tvar kvádru s výrazně zaoblenými rohy a horní část konstrukce obsahuje perforaci ve tvaru písmena X. Boky jsou obsypány porty a neschází ani zapínací tlačítko.
I když se jedná o nesmírně malý počítač, našlo se v něm místo na aktivní chladící systém, který udrží osazené komponenty v příznivých teplotách i při vysoké zátěži. Ventilátor se nachází ve spodní části konstrukce, a kromě tohoto aktivního prvku obsahuje chladící systém také strukturu měděných tepelných trubic, které umí efektivně rozptýlit přebytečné teplo.
Solidní výbava a plnohodnotné Windows 11 Pro
O pohon počítače Neo Z95 se stará procesor Intel N95, což není žádný trhač asfaltu, ale už postarší čipová sada z řady Alder Lake-N. Výkonu na rozdávání sice nemá, ale pro běžnou kancelářskou činnost postačí i dnes. Zpracování grafiky obstará integrovaná grafická karta Intel UHD Graphics a operační paměť typu LPDDR5X má velikost 16 GB RAM.
Nutno dodat, že paměť je pájena na základní desce a není tedy možné ji rozšířit. Vnitřní úložiště ve formě PCIe 3.0 SSD o velikosti 512 GB již rozšiřitelné je. Konektivní výbavu najdete níže a za zmínku stojí to, že tento mini PC zvládne obsloužit zároveň až 3 displeje se 4K rozlišením. Součástí výbavy jsou plnohodnotné Windows 11 Pro.
Specifikace mini PC Minix Neo Z95
- Rozměry: 88 × 88 × 43 mm
- Procesor: Intel N95
- Grafická karta: Intel UHD Graphics (integrovaná)
- Operační paměť: 16 GB RAM LPDDR5X
- Vnitřní úložiště: 512 GB PCIe 3.0 SSD
- USB porty: 3× USB 3.2 Gen 1 Type-A
- Konektivita: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 2× LAN, 1× 3,5mm jack
- Bezdrátové připojení: WiFi + Bluetooth
Cena a dostupnost
Toto miniaturní PC je k dispozici na oficiálním webu společnosti Minix, který se na tento typ elektroniky zaměřuje. Lze ho nechat zaslat i do Evropy, nicméně aktuálně je bohužel Minix Neo Z95 vyprodaný a v případě zájmu tak budete muset počkat, až ho výrobce naskladní. Cena této novinky je 407 dolarů (10 150 korun).