TOPlist

Počítač do kapsy? Miniaturní Neo Z95 dokazuje, že výkon nepotřebuje prostor

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 5. 2. 6:30
0
Miniaturní počítač Minix Neo Z95
  • Pokud se poohlížíte po novém PC a jde vám hlavně o rozměry, dáme vám originální tip
  • Minix Neo Z95 je jedním z nejmenších počítačů na světě
  • Je tak kompaktní, že se pohodlně vejde i do kapsy u kalhot

Doby, kdy byly stolní počítače obrovské a neskladné krabice, jsou naštěstí již dávno pryč. Postupem času se tradiční PC začaly zmenšovat a menší formáty se aktuálně těší vysoké popularitě. Nové PC Neo Z95 od společnosti Minix je jedním z nejmenších systémů na světě a je dokonce menší než tradiční mobilní telefon.

Malý, ale po čertech šikovný

Začneme tím nejdůležitějším – velikostí. Tento malý počítač disponuje rozměry 88 × 88 × 43 mm a jedná se tedy o jednu z nejkompaktnějších platforem svého druhu. Design je velmi jednoduchý, šasi má tvar kvádru s výrazně zaoblenými rohy a horní část konstrukce obsahuje perforaci ve tvaru písmena X. Boky jsou obsypány porty a neschází ani zapínací tlačítko.

Miniaturní počítač Minix Neo Z95
Miniaturní počítač Minix Neo Z95

I když se jedná o nesmírně malý počítač, našlo se v něm místo na aktivní chladící systém, který udrží osazené komponenty v příznivých teplotách i při vysoké zátěži. Ventilátor se nachází ve spodní části konstrukce, a kromě tohoto aktivního prvku obsahuje chladící systém také strukturu měděných tepelných trubic, které umí efektivně rozptýlit přebytečné teplo.

Solidní výbava a plnohodnotné Windows 11 Pro

O pohon počítače Neo Z95 se stará procesor Intel N95, což není žádný trhač asfaltu, ale už postarší čipová sada z řady Alder Lake-N. Výkonu na rozdávání sice nemá, ale pro běžnou kancelářskou činnost postačí i dnes. Zpracování grafiky obstará integrovaná grafická karta Intel UHD Graphics a operační paměť typu LPDDR5X má velikost 16 GB RAM.



Nexphone s připojeným počítačem



Nepřehlédněte

Jeden mobil, tři systémy: NexPhone spustí Android, Windows 11 i Linux

Nutno dodat, že paměť je pájena na základní desce a není tedy možné ji rozšířit. Vnitřní úložiště ve formě PCIe 3.0 SSD o velikosti 512 GB již rozšiřitelné je. Konektivní výbavu najdete níže a za zmínku stojí to, že tento mini PC zvládne obsloužit zároveň až 3 displeje se 4K rozlišením. Součástí výbavy jsou plnohodnotné Windows 11 Pro.

Klíčové specifikace miniPC Minix Neo Z95
Klíčové specifikace miniPC Minix Neo Z95

Specifikace mini PC Minix Neo Z95

  • Rozměry: 88 × 88 × 43 mm
  • Procesor: Intel N95
  • Grafická karta: Intel UHD Graphics (integrovaná)
  • Operační paměť: 16 GB RAM LPDDR5X
  • Vnitřní úložiště: 512 GB PCIe 3.0 SSD
  • USB porty: 3× USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Konektivita: 2× HDMI, 1× DisplayPort, 2× LAN, 1× 3,5mm jack
  • Bezdrátové připojení: WiFi + Bluetooth
Miniaturní počítač Minix Neo Z95
Miniaturní počítač Minix Neo Z95

Cena a dostupnost

Toto miniaturní PC je k dispozici na oficiálním webu společnosti Minix, který se na tento typ elektroniky zaměřuje. Lze ho nechat zaslat i do Evropy, nicméně aktuálně je bohužel Minix Neo Z95 vyprodaný a v případě zájmu tak budete muset počkat, až ho výrobce naskladní. Cena této novinky je 407 dolarů (10 150 korun).

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Další dnešní články

Xiaomi Mix 4
Fanoušci jásají: kultovní řada Mix od Xiaomi chystá návrat ve velkém stylu
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl včera 20:00
0
Seriál Zrádci na ČT
Líbí se vám Metoda Markovič? Těchto 5 českých krimi hitů byste určitě měli vidět
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 19:00
0
Konzole Xbox z budoucnosti
Závod herních konzolí. Nový Xbox dorazí dříve než PlayStation 6, slibuje výrobce
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 18:00
0
Smartphone iPhone 17 Pro
Na iPhonu 17 Pro poprvé ušetříte 1 500 Kč, koupíte ho tak nejvýhodněji na trhu
PR článek
PR článek PR článek včera 16:57

Kapitoly článku