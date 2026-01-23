Jeden mobil, tři systémy: NexPhone spustí Android, Windows 11 i Linux

- Značka Nex Computer představuje unikátní smartphone, který funguje zároveň jako počítač
- Na telefonu lze zároveň provozovat Android, Linux i Windows
- Windows 11 výrobce upravil tak, aby na telefonu připomínaly Windows 10 Mobile
- Prodej odstartuje letos v létě, cena je stanovena na 11 400 korun
Dnešní smartphony jsou natolik výkonné, že jim mohou závidět i leckteré počítače. Nelze se tak divit, že se čas od času objeví projekt, který se pokouší propojit tyto dva produkty do jednoho. Vybrané nadstavby operačního systému Android disponují adaptibilním prostředím, které lze po připojení k patřičným periferiím přepnout do počítačového módu a pracovat s aplikacemi v oknech vedle sebe. S chystaným smartphonem od společnosti Nex Computer navíc uživatelé nebudou omezení pouze na platformu Android.
NexPhone: Android, Linux nebo Windows 11?
Princip smartphonu NexPhone se nijak neliší od konkurenčních produktů – jedná se o běžně vypadající smartphone, který po připojení k patřičným periferiím (monitor, klávesnice a myš) poslouží jako plnohodnotný počítač. Na rozdíl od konkurence je ale možné na tomto smartphonu provozovat nejen operační systém Android, ale rovněž Linux (distribuce Debian) a Windows 11 (pro ARM).
Technické řešení je poměrně kostrbaté. Na telefonu standardně běží systém Android vybavený desktopovou nadstavbou přímo od Googlu, takže přepínání do režimu plochy je otázkou okamžiku. To samé lze říct i o Linuxu – ten se totiž spouští přímo z Androidu jako aplikace, a dokonce má přístup ke stejným souborům jako „mateřský“ Android.
Reinkarnace Windows 10 Mobile
Co se systému Windows týče, zde už je situace složitější – systém od Microsoftu je totiž nainstalován na separátním diskovém oddílu, takže funguje zcela autonomně. V rámci bootovacího menu si uživatel bude muset vybrat Android, nebo Windows, v druhém případě pravděpodobně přijde o veškeré telefonní funkce. Na druhou stranu bude ale po ruce mít plnohodnotná Windows s možností spouštět veškeré oblíbené počítačové aplikace.
Dex Computer dokonce pro Windows připravil speciální mód, v němž Windows na malé obrazovce telefonu nápadně připomínají zrušený systém Windows 10 Mobile, a to včetně živých dlaždic na úvodní obrazovce (včetně paralaxního efektu tapety a seznamu aplikací na pravé straně). Jakkoliv to zní šíleně, podle prvních hands-on videí se zdá, že toto řešení skutečně funguje.
Jedinou nevýhodou je, že telefon pohání slabší čipset, takže běh Windows 11 je pomalejší než Android a Linux. NexPhone běží pod taktovkou čtyři roky starého procesoru Qualcomm Snapdragon QCM6490, který je navržen primárně pro IoT zařízení – v telefonu se poprvé objevil ve Fairphone 5, a to kvůli dlouhé podpoře, ale ani v něm výkonnostně nijak neexceloval. Čipset je spárován s 12 GB RAM, úložiště má kapacitu 256 GB s možností dodatečného rozšíření paměťovou kartou. Ta asi bude v plné permanenci, jelikož dva operační systémy ve dvou různých oddílech ukousnou z hlavního úložiště značnou část.
Slabý čipset a zastaralý design
Co se ostatních parametrů týče, NexPhone je vybaven 6,58″ displejem s Full HD+ rozlišením, 10Mpx selfie kamerkou a duálním fotoaparátem s rozlišením 64 a 13 megapixelů (hlavní a širokoúhlý). Akumulátor má kapacitu 5 000 mAh a je možné jej dobíjet kabelem (max 18 wattů) i bezdrátově. Bezdrátová konektivita zahrnuje Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2 a NFC, podporovány jsou i sítě 5G (včetně dual SIM).
Design telefonu je značně zastaralý – rámečky okolo displeje jsou obludně široké, selfie kamerka je umístěna do kapkového výřezu, přestože do horního rámečku by se jich vešlo hned několik. Telefon je také pořádný cvalík – v pase má 13,1 mm a váží 256 gramů. Zčásti za to může pogumovaný povrch, který přispívá ke zvýšené odolnosti vůči pádům (telefon splňuje krytí IP68, IP69K a MIL-STD-810H).
Cena a dostupnost
NexPhone půjde do prodeje ve třetím čtvrtletí letošního roku, cena je stanovena na 549 dolarů (asi 11 400 korun s DPH). Již dnes si můžete telefon zarezervovat, a to za poplatek 199 dolarů (asi 5 tisíc korun s DPH) – tato částka se vám od výsledné ceny odečte, popř. si ji můžete nechat vrátit a telefon nepořizovat. V ceně je zahrnut i 5portový USB-C hub.