Po vstupu na český trh se značce Mova daří a zájem roste

Na český trh vstoupila globální značka Mova. A to s nemalými ambicemi stát se lídrem v oblasti smart technologií v domácnosti. Pokud si někdo myslel, že u robotických vysavačů bylo už vymyšleno vše, určitě ho překvapily funkce jako překonávání prahů, či dokonce chození po schodech. Roboti z nabídky Mova jsou sice klasické kruhové vysavače, které se decentně pohybují po bytě či domě, přesto si sami čistí mopy, suší je, aby na nich nevznikaly plísně, vysuší dokonce i sáček na prach a v dokovací stanici se nejen nabíjejí, ale umí si tam i předehřát a vyměnit vodu.
Smart ovládání není jen nastavení úklidu v aplikaci v mobilu, ale zahrnuje také AI kameru kvůli detekci druhu znečištění podlahy a výběru správné metody pro její odstranění (aby na omáčku robot nepoužil vysavač, ale mop), laserový radar Lidar, který zajišťuje nejen orientaci v prostoru, ale i ekonomické plánování trasy, a za zmínku stojí i fakt, že své mopy naklání tam, kde není úplně rovná podlaha. To samozřejmě kvůli lepší přilnavosti. Umí vysunout rameno s kartáčem do rohu či koutu, a zmenšit se, aby zajel i pod sedačku nebo nábytek na nožkách. Že mopy po najetí na koberec zvedne, aby ho nenamočil, tedy už snad ani nepřekvapí.
Mova E30 Ultra
Pojďme se ale podívat, s čím značka Mova na trh přišla. Ještě v létě to byl robotický vysavač Mova E30 Ultra. Ten nabízí sací výkon 7000 Pa, sám si automaticky vysype prach ze sáčku i vypere mopy, a obojí pak horkým vzduchem vysuší, aby eliminoval vznik plísní a pachů. Při detekci koberce zvedne mopy, má vysouvací rameno, které jeho kulatému šasi umožní důkladně vyčistit i rohy místností. Ekonomicky rozvrhne úklid, tedy nejede zbytečně tam, kde už byl a kde je uklizeno, a pozná, kdy je potřeba vyměnit si vodu. Kromě aplikace jde ovládat i hlasem. Začíná se u všech modelů stejně, a to slovy „Hej, Mova“. Aktuálně tento funkcemi nadupaný robotický vysavač pořídíte přímo na webu výrobce za 7475 Kč.
Mova P50 Pro Ultra
Pokročilejším modelem je Mova P50 Pro Ultra. Ten už nabízí o dost silnější sací výkon, a to celých 19 000 Pa. K výše zmíněným funkcím pro detekci a ochranu koberce se přidává hned trojitý systém proti namotání vlasů, případně chlupů domácích mazlíčků, na kobercové kartáče. Ty jsou díky specifickému tvaru kartáče hned svedeny k jeho kraji, kde je extra silný sací výkon doslova vcucne. I tento model disponuje výsuvným bočním kartáčem a mopem pro perfektní úklid v rozích a podél stěn, automatickým vysypáváním sáčku na sebrané nečistoty, samočištěním mopů horkou vodou a sušením vzduchem.
K tomu se přidává inteligentní rozpoznání nečistot (tedy zda je někde jen nadrobeno, zda pes po venčení nanosil domů bláto, nebo zda se jedná třeba o rozlitou omáčku) a pokročilé vyhýbání se překážkám. To znamená eliminaci nárazů do nohou stolů či židlí a možnost nastavit zakázané zóny. Třeba tam, kde si hrají děti nebo spí kotě. Tento vysavač si poradí po celém bytě či patře vašeho domu, protože pro něj není problém překonat dveřní prahy či podlahové lišty, a to do výšky 2,2 cm. Nestačí? Čtěte dál!
Mova V50 Ultra
Doslova zjevením je pak Mova V50 Ultra. Značka Mova se věnuje rozvoji smart technologií, aby zákazníkům ulehčila život a uklidila jim, zatímco jsou v práci nebo ve fitku, ale nebojí se ani výzev, které vám dosud třeba ani nepřišly na mysl. Své robotické vysavače totiž vybavuje stále vyspělejšími technologiemi pro zdolávání překážek a schodů. A dělá v tom zásadní pokroky, takže jednou přijde i s vysavačem, který prostě do druhého patra domu sám dojde.
Model Mova V50 Ultra aktuálně zdolává 6 cm dvoustupňových prahů (4 a 2 cm) a nemá v tomto ohledu konkurenci. Orientuje se pomocí laseru, zmenšuje se pod 9 cm, a kromě výše uvedených prémiových funkcí nabízí sací výkon 24 000 Pa. Detailně jsme o něm psali zde.
Značka Mova tedy rozhodně má čím překvapit, fanoušky smart technologií a zároveň pohodlného životního stylu nenechávají její roboti v klidu. Žádná práce na vás totiž nezbyde. Přehled celé nabídky a všech modelů najdete zde.