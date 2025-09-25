Oblíbený robotický vysavač dorazil do Česka. Mova V50 Ultra si vypere mop, překoná prahy a sám se vyčistí

- Značka Mova představila zcela novou generaci chytrého robotického vysavače s funkcí mopu
- Model V50 Ultra díky mechanickému ramenu dosáhne do rohů místností, navíc zvládne překonat až 6cm překážky
- V případě potřeby svou výšku umí snížit na 9 cm, aby se dostal například pod skříně či sedačku
- Na českém trhu se novinka prodává za 21 225 Kč
Robotický vysavač Mova V50 Ultra má typický kulatý tvar, a přesto dosáhne do rohů místností. V těchto situacích z boční části vyjede rameno se smetáčkem a kout místnosti uklidí. Praktické je, že se vysavač sám čistí, suší a UV sterilizuje mopy, netvoří se v nich tedy plísně ani zápach.
Další velkou výhodou je schopnost vysavačů Mova překonávat překážky. Když V50 Ultra v rámci úklidu dojede k prahům dveří nebo liště, zvýší se a překoná až šest centimetrů vysokou překážku. Pod sedačkou nebo nábytkem na nohách se naopak sníží pod devět centimetrů.
Praktický pomocník, který vám ušetří čas
Vysavač samozřejmě zvládne vyprázdnit sáček s prachem do odpadní nádoby v dokovací stanici, kam se jezdí i dobíjet. Celý úklid má časový i ekonomický smysl. Robot prostor mapuje laserem, a pokud detekuje koberec, což je jedna z jeho běžných vlastností, přepne na vysávání, při kterém využije funkci proti namotání vlasů či psích chlupů. Systém funguje na principu vedení vlasů ke straně kartáče, odkud je vysaje, běžně využívá sací sílu 24 000 Pa. Tvrdé podlahy vytírá dvěma kruhovými mopy s možností náklonu 5° pro přilnavost i tam, kde není úplná rovina. Může je i nadzvednout při detekci koberce, aby zabránil jeho navlhčení.
Robotický vysavač Mova V50 Ultra nezůstává jen v jedné místnosti, pokud mu to v aplikaci telefonu nenastavíte. Umí překonávat překážky, typicky prahy dveří a přechodové lišty. Sám se nadzvedne a kombinované stupňové prahy překoná až do výšky 6 cm, u jednoduchých je to 4,2 cm.
V místnostech se orientuje pomocí Lidaru (laserový paprsek) na horní straně svého šasi, který v případě nutnosti zajede zpět do vysavače. Jeho výška je pak menší než 9 cm a robot se dostane i pod sedačku či nábytek. Detekuje překážky, jako jsou nohy stolů a židlí, aby do nich nenarážel.
Co je to Lidar?
Lidar je zkratka pro light detection and ranging. Jedná se o technologii, která využívá laserové světlo k měření vzdáleností, určování tvarů objektů a mapování povrchů. Princip fungování lidarového systému je založen na vysílání laserových pulzů směrem k cílovému objektu nebo povrchu a měření času, který trvá, než se odražené světlo vrátí zpět k detektoru. Na základě rychlosti světla pak lze přesně vypočítat vzdálenost mezi senzorem a objektem.
Po úklidu robotický vysavač do nádobky ve své dokovací základně sám vysype nasbíraný prach a další nečistoty. Vymění si vodu, kterou si v průběhu mytí podlahy zvládne předehřát na čtyři různé teploty podle znečištění podlahy (jeho rozsah detekuje AI kamera), sáček na nečistoty i mopy si vysuší a UV sterilizuje. Sníží tím riziko vzniku plísní a hub až o 99,9 % a zároveň se eliminují pachy. Využívá HEPA filtr, funguje tiše a ekonomicky plánuje trasy úklidu. Pro hlasové ovládání výrobce zvolil pokyn „Hej, Mova!,“ nicméně to samozřejmě funguje pouze v angličtině.
Kompletní informace najdete na webu cz.mova.tech, kde je aktuálně model Mova V50 Ultra dostupný za akční cenu 21 225 Kč.