Plně nabito do 20 minut? Koncern Stellantis se chlubí novým typem akumulátoru

Koncern Stellantis se ve spolupráci s firmou Factorial pochlubil novým typem baterie pro elektromobily

Nové články FEST mají vyšší hustotu a umožňují rychlejší nabíjení

Podle obou firem má nabití z 15 na 90 procent trvat méně než 20 minut

Pokud nepatříte mezi fanoušky automobilů, patrně vám jméno přibližně 4 roky starého koncernu Stellantis nic moc neříká. Když ale zmíním značky jako Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Maserati, Opel či Peugeot, které do tohoto koncernu spadají, jistě už budete trochu více v obraze. Čtvrtý největší výrobce automobilů na světě se v poslední době, stejně jako všichni ostatní, začíná čím dál tím více zaměřovat na elektromobilitu, nicméně v této oblasti má stále ještě co dohánět. Nyní to ovšem vypadá, že to Stellantis vzal za správný konec.

Čas ztrávený na nabíječce by se mohl zase o něco zkrátit

Stellantis tvrdí, že výroba jejich polovodičových baterií je stále blíže realitě. Společnost spolupracuje se startupem Factorial na nových bateriích, které byly právě úspěšně ověřeny pro použití v automobilech a v roce 2026 budou instalovány v rámci první demonstrační flotily vozů.

Stellantis a Factorial nazývají nové články Factorial Electrolyte System Technology (FEST) a uvádí, že na rozdíl od běžných lithium-iontových baterií mají jejich baterie vyšší hustotu a umožňují rychlejší nabíjení. Jejich představa je nabití z 15 na 90 procent za pouhých 18 minut při pokojové teplotě. Technologie společnosti Factorial využívá lithium-kovovou anodu, kvazi-pevný elektrolyt a vysokokapacitní katodu.

Stellantis uvádí, že její články FEST s kapacitou 77 Ah prokázaly energetickou hustotu 375Wh/kg při více než 600 nabíjecích cyklech, což je milník pro velkoformátové lithium-metalové polovodičové baterie. Kromě vyšší rychlosti nabíjení mohou polovodičové baterie poskytovat také vyšší výkon při vybíjení až 4C, což umožňuje vyšší výkon elektromobilů. Články Factorial mohou pracovat i v různých podmínkách, včetně extrémního chladu a horka. Společnost uvádí, že baterie fungují dobře při teplotách od -30 °C do 45 °C.

„Vývoj baterií je o kompromisu. Optimalizace jedné funkce je jednoduchá, ale vyvážení vysoké hustoty energie, životnosti cyklu, rychlého nabíjení a bezpečnosti v baterii automobilové velikosti je průlom,“ uvedl v prohlášení Siyu Huang, generální ředitel společnosti Factorial Energy. „Díky tomuto úspěchu se společností Stellantis se technologie baterií nové generace dostává od výzkumu k realitě.“ Většina elektromobilů používá k přenosu energie lithium-iontové baterie obsahující kapalné elektrolyty. Polovodičové baterie, které se na trh dostávají pomalu, slibují vyšší rychlost nabíjení, větší kapacitu a delší dojezd vozidel.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.