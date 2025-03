Elektromobil pod půl milionu? Volkswagen odhalil své želízko v ohni, dočkáme se ale až v roce 2027

Elektromobil ID. EVERY1 bude nejlevnějším elektromobilem německé značky pro Evropu

Za cenu půl milionu korun nabídne místo pro čtyři pasažéry a dojezd 250 km

Na novinku si budeme muset počkat, protože výroba začne až za dva roky

Cena je u nových elektromobilů dlouhodobě velké téma. Dostupný vůz, který zjednoduší adopci elektromobilů mezi širokou veřejností, slibuje v podstatě každá značka. Realita je ale trochu odlišná, nové vozy stále stojí výrazně více než klasická spalovací auta. To platí převážně pro evropské automobilky, u těch čínských je situace mírně příznivější. Nejnovějším pokusem o vstup do low-end segmentu elektromobilů je model ID. EVERY1 od Volkswagenu, který by snad konečně mohl přinést opravdu levný elektromobil a vylepšit aktuální výsledky populární německé automobilky.

Novinka má být hbitým hatchbackem s novým softwarem nebo modulární centrální konzolí. Byla však představena se slušným předstihem, výroba má totiž začít až v roce 2027, už teď je ale zřejmé, že bude k dispozici v Evropě a cena nepřesáhne 20 tisíc euro, což je v přepočtu asi půl milionu korun. Kromě ID. EVERY1 se počítá také s modelem ID. 2all, který byl odhalen v roce 2023 a na trh půjde zhruba o půl roku dříve. Jeho cena však bude zhruba o 100 tisíc vyšší.

Modulární interiér a dojezd 250 km

Oba vozy budou stát na modulární platformě MEB, kterou nyní využívá například model ID.4. Těšit se můžeme na pohon přední nápravy a výkon 70 kW. Maximální rychlost bude omezena na 130 km/h, takže půjde spíše o městské vozítko než dálniční speciál. Dojezd 250 km nicméně na tak malý vůz není špatný. Ačkoliv celková délka vozu je jen 3,88 metru (VW Up! má 3,6 metru), dovnitř se vměstnají čtyři pasažéři a k dispozici je 305 litrů prostoru pro převoz nákladu. V interiéru najdeme některé modulární prvky, jako je tomu nyní například u modelu ID Buzz. Barevná krabička na zemi mezi předními sedačkami je podsvícený Bluetooth reproduktor, který je možné z auta vyjmout.