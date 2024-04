PlayStation 5 Pro je blíže, než si myslíte. Nabídne výkonnější grafiku i lepší propustnost paměti

Výkonnější konzole PlayStation 5 Pro již údajně míří k vývojářům

Má nabídnout vyšší výkon pro vyšší snímkovou frekvenci a ray tracing ve hrách

K vydání by mělo dojít už o prázdninách

PlayStation 5 patří společně s Xboxem Series X mezi nejvýkonnější konzole současnosti. Vývoj herních konzolí nicméně není záležitostí pár měsíců, a tak se velmi často stává, že už v době vydání nedisponují tato specializovaná herní zařízení tím nejlepším, co se na trhu aktuálně nachází. S postupující životností konzolí se tato propast mezi nejnovějším a použitým hardwarem ještě více prohlubuje, což se může negativně podepsat na vývoji her. V rámci minulé generace Sony i Microsoft představily jakousi mezigeneraci v podobě PlayStation 4 Pro a Xbox One X a nyní to vypadá, že se tato praxe bude opakovat.

PlayStation 5 Pro nabídne vyšší výkon pro ray tracing

Minulý měsíc se objevily zvěsti, že se chystá PlayStation 5 Pro, a dnes to potvrzuje nová informace, která zároveň přidává další podrobnosti o konzoli. Společnost Sony již podle všeho žádá vývojáře, aby zajistili kompatibilitu svých her s chystanou konzolí PS5 Pro, a zdůrazňuje, že se zaměřuje na vylepšení ray tracingu. PS5 Pro údajně nese kódové označení Trinity a má mít výkonnější GPU a o něco rychlejší CPU. Všechny změny v modelu Pro mají konzoli umožnit lepší vykreslování her se zapnutým ray tracingem nebo dosažení vyšších rozlišení a snímkové frekvence v určitých titulech.

Podle údajných dokumentů popisujících funkce nové konzole by mělo být vykreslování grafickým procesorem o 45 % rychlejší než u aktuální konzole PS5. Jak název napovídá, Pro by měl být považován za špičkovou verzi PS5, což naznačuje, že aktuální verze zůstane v prodeji i po uvedení dražšího Pro. Vývojáři si údajně již mohou objednávat testovací sady a Sony chce, aby každá hra předložená k certifikaci od srpna byla kompatibilní i s PS5 Pro. Předchozí spekulace na toto téma hovořily o vydání před prázdninovou nákupní sezónou na konci roku a tento časový plán pro vývojáře tomu odpovídá.

Procesor bude stejný jako v modelu PS5, ale bude mít nový režim umožňující vyšší takt – 3,85 GHz. To je asi o 10 % více než u aktuální konzole, jejíž CPU má takt 3,5 GHz. Zajímavé je, že režim vyššího taktu bude také vyžadovat přidělení většího výkonu CPU, což znamená, že GPU dostane méně – v tomto režimu má být GPU podtaktováno přibližně o 1,5 %. Propustnost paměti bude v modelu Pro 576 GB/s, což je oproti 448 GB/s v PS5 nárůst, a paměťový systém by měl být také mírně efektivnější. Hry budou moci u PS5 Pro využívat navíc 1,2 GB systémové paměti, celkově tedy až 13,7 GB (oproti 12,5 GB u stávající verze).

PS5 Pro bude také vybaven vlastní architekturou pro strojové učení a bude podporovat 300 TOPS 8bitových výpočtů. Řešení pro upscaling PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) společnosti Sony bude využívat přibližně 250 MB paměti a při upscalingu z rozlišení 1080p na 4K přinese přibližně 2ms latenci, přičemž společnost pracuje na podpoře rozlišení až 8K.