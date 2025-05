PlayStation 5 hrozí další zdražování, může za to Trump a jeho cla

Sony čelí dopadům amerických cel ve výši 100 miliard jenů a zvažuje zvýšení cen

Společnost uvažuje o přesunu výroby konzolí PlayStation 5 do Spojených států

Rozhodnutí může ovlivnit celý herní trh, podobně jako nedávné zdražení Xboxu

Japonská technologická společnost Sony oznámila, že čelí očekávanému dopadu amerických cel ve výši 100 miliard jenů (přibližně 680 milionů dolarů). Aby zmírnila nečekanou a velkou finanční zátěž, zvažuje zvýšení cen svých produktů a to včetně PlayStationu 5. Zároveň přehodnocuje možnosti přesunutí výroby herních zařízení do Spojených států.

Přenášení nákladů

Informace zazněla během pravidelného hovoru s investory, kde finanční ředitelka Sony Lin Tao připustila, že společnost uvažuje o přeneseni nákladů spojených s cly přímo na spotřebitele. Tao sice výslovně nezmínila PlayStation 5 a je možné, že Sony se pokusí zmírnit dopady cel i prostřednictvím jiných produktových linií. Jen pro připomenutí stojí za to dodat, že Sony už letos zvýšila cenu PS5 v Evropě, Austrálii, na Novém Zélandu a ve Velké Británii.

Šéf Sony Hiroki Totoki rovněž zmínil, že možnost lokalizace výroby PS5 v USA je považována za „efektivní strategii“, která by mohla snížit dopad amerických cel. V současnosti se většina výroby PS5 odehrává v Číně, což vystavuje herní divizi Sony vyšším rizikům, neboť po omezené 90denní pauze stále platí 30procentní clo na dovoz čínského zboží do USA, což je výrazně více než 10procentní sazba pro jiné země.

Všichni nezvyšují

Zatímco Microsoft již zvýšil cenu Xbox Series S a X až o 100 dolarů, Nintendo zatím ponechává cenu očekávaného Switche 2 beze změny. Sony zatím oficiální krok neoznámila, byť je zjevné, že kolem zdražování minimálně v teoretické rovině krouží.

Za poslední fiskální rok končící v březnu Sony dodala 18,5 milionu konzolí PS5, což je pokles oproti 20,8 milionu z předchozího roku. Celkově tak Sony od uvedení PS5 na trh expedovala 77,7 milionu kusů.

Situace kolem amerických cel a přesunu výroby tak bude klíčovým tématem pro Sony i celý herní trh v následujících měsících. V podstatě se cla dotýkají všech velkých hráčů v herním průmyslu, neboť zdražování logicky vede k menším prodejům konzolí a ty pak k menším prodejům her, což se v současném stavu herního průmyslu nikomu moc nehodí.

Bezprecedentní

Zase další zdražování konzolí by bylo z dlouhodobého pohledu nejen že nečekané, ale i bezprecedentní. Konzole totiž historicky stály vždy méně a méně, nikoliv více. Nepsaným pravidlem bylo počkat pár let, případně koupit později pomyslnou „slim“ verzi konzole za leckdy výrazně nižší cenu. To rozšiřovalo hráčskou základnu, popohnalo to i prodeje her a vůbec to prospívalo celému hernímu ekosystému.

Nyní se ale dostáváme do situace, kdy konzole nejsou vůbec levné a navrch ještě zdražovaly. A pokud se bude chtít Sony v kontextu tarifů zahojit, bude PlayStation 5 zdražovat zase znova. Přitom už třeba PlayStation 5 Pro stojí přes 20 000 Kč, což není zrovna málo. Ve výsledku z toho může určitou dobu těžit blížící se Switch 2, který u nás stojí 12 500 Kč a pokud se ten nebude zdražovat, může nalákat spoustu hráčů právě k sobě. Kombinace nižší ceny, nové konzole a spousty nových her může být pro hromadu lidí lákavější, než vypláznout pořád větší peníze za PS5.

Autor článku Adam Homola Nové technologie mě fascinují už od útlého věku. K dlouhodobému zájmu o hry a herní průmysl se mi postupem času přirozeně přidal i hardware, software, internetové služby a od roku 2022 i umělá inteligence.