PlayStation 5 exkluzivita Ratchet and Clank brzy vyjde na PC. Známe hardwarové požadavky

Ratchet and Clank: Rift Apart vychází na PC již za necelé dva týdny

Nechybí podpora ovladače Dual Sence či třeba české titulky

Hardwarové požadavky nejsou špatné, pokud teda neaktivujete Ray Tracing

Ratchet and Clank: Rift Apart je stále jedna z nejlépe vypadajících PlayStation 5 her. Na konci tohoto měsíce si ji však užijí i majitelé počítačů. Při vydání perfektně ukazovala využití rychlých SSD u nové generace konzolí. Vývojáři dokonce tvrdili to, že na klasickém HDD nemůže hra fungovat, a i proto ji například neplánovali starší PlayStation 4 Pro. Problém se samotným diskem ale pravděpodobně není, protože jak ukázaly nově odhalené hardwarové požadavky, na PC si zahrajete, i když máte hru na klasickém plotnovém disku.

Ratchet and Clank: Rift Apart dorazí i na PC s českými titulky

Za portem stojí studio Nixxes Software, kteří jsou doslova specialisté na předělávky her pro počítače. Na jejich seznamu se dá najít například poslední Spider-Man, Shadow of the Tomb Raider či Deus Ex: Mankind Divided. Dá se tak očekávat, že i Ratchet and Clank: Rift Apart bude patřit k těm povedenějším portům. Nechybí podpora ovladače DualSense nebo možnost odemknout snímkovou frekvenci.

Už ze zveřejněných požadavků je zřejmé, že optimalizace se poměrně povedla, pokud se teda neaktivuje Ray Tracing. U minimálních požadavků pro hraní ve 30 FPS při HD rozlišení se dá najít grafická karta Nvidia GeForce GTX 960, 8 GB RAM a procesor Intel Core i3-8100. Zajímavé je to, že minimálně stačí HDD. Rychlejší SSD je však doporučeno i u minimálních požadavků, takže se dá očekávat, že výrazně zlepší zážitek. Celkově si pak z disku hra vezme 75 GB.

U doporučených požadavků pro hraní ve Full HD a 60 FPS je potřeba grafická karta na úrovni Nvidia GeForce RTX 2060 či AMD Radeon RX 5700. Pro základní Ray Tracing v 1440p a 60 FPS už je ideální mít alespoň kartu na úrovni Nvidia GeForce RTX 3070 nebo AMD Radeon RX 6800 XT a novější šestijádrový procesor jako například AMD Ryzen 5 5600.

Pro ultimátní hraní ve 4K rozlišení a 60 FPS při nejlepších detailech a aktivním Ray Tracingu už je potřeba pořádná mašina. Konkrétně se doporučují karty Nvidia GeForce RTX 4080 nebo AMD Radeon RX 7900 XTX. Je dobré podotknout, že při aktivním Ray Tracingu doporučjí vývojáři mít aktivní upscaling v podobě Nvidia DLSS, Intel XeSS nebo AMD FSR.

Hra Ratchet and Clank: Rift Apart dorazí na PC již 26. července, už nyní se dá předobjednat například na Steamu. Rozhodně je o co stát. Původní PS5 verze z roku 2021 si na serveru Metacritic drží průměrné hodnocení 88 z více než 127 recenzí.