Plaud Note Pin S vsází na praktičnost: změnil klíčový prvek a přidal aplikaci pro desktop

- Plaud Note Pin dostal novou generaci
- Ta je na první pohled úplně stejná, jako ta předchozí, ale kapacitní tlačítko nahradila fyzickým
- Novinkou je také desktopová aplikace Plaud Desktop pro nahrávání konferenčních hovorů
Praktické využití umělé inteligence je stále poměrně diskutabilní, nicméně některé společnosti se užitečnosti blíží více, než jiné. Mezi přední firmy v tomto odvětví jistě patří americká společnost Plaud, jejíž chytré záznamníky si oblíbili lidé po celém světě.
V praxi se jedná o víceméně obyčejné diktafony, které v kombinaci s mobilní aplikací a umělou inteligencí dokáži nahraný záznam nejen přepsat do textové podoby, ale také z nich vytvářet seznamy, myšlenkové mapy či je logicky strukturovat. Kromě zařízení v podobě tlustší platební karty má firma k dispozici také malou „slzičku“ Note Pin, jež nyní získává užitečnou aktualizaci.
Drobné, ale užitečné vylepšení
Nový NotePin S je téměř identický s originálem, až na jeden zásadní rozdíl, kterým je fyzické tlačítko. K němu se přidává nová aplikace Plaud Desktop pro nahrávání zvuku z online schůzek, která je zdarma pro majitele jakéhokoli zařízení Plaud Note nebo NotePin. Má přibližně stejnou velikost jako Note Pin, je k dispozici ve stejných barvách (černá, fialová nebo stříbrná), nabízí podobnou výdrž baterie, stále podporuje funkci Apple Find My a i obsah prodejního balení je víceméně stejný.
Zatímco první Note Pin používal haptické ovládání, kdy se nahrávání spouštělo dlouhým stisknutím, model S přechází na značně pohodlnější řešení. Dlouhým stisknutím tlačítka se spustí nahrávání, krátkým klepnutím se přidají značky zvýraznění, abyste se mohli zpětně k této části snadno vrátit. Vysvětlení této změny ze strany Plaudu je jednoduché: tlačítka jsou jednodušší na používání a vždy u nich víte, že jste je úspěšně stiskli a spustili nahrávání, zatímco původní uživatelé Note Pinu si stěžovali, že se jim někdy nahrávání nepodařilo, protože zařízení nestiskli správně.
Společně s NotePin S uvádí Plaud na trh novou aplikaci pro Mac a PC určenou k nahrávání zvuku z online schůzek. Plaud Desktop běží na pozadí a aktivuje se vždy, když detekuje hovory z aplikací jako Zoom, Meet a Teams, přičemž nahrává jak zvuk ze systému, tak z mikrofonu. Můžete jej nastavit tak, aby schůzky nahrával automaticky, nebo aby vyžadoval ruční aktivaci. Plaud Desktop je k dispozici zdarma pro všechny, kteří již vlastní zařízení Plaud Note nebo NotePin. Nový NotePin S je také k dispozici již nyní za cenu 179 dolarů (cca 4500 korun s daní), přičemž časem zcela nahradí původní verzi.