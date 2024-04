Placená síť X znovu ve hře. Na nové uživatele čeká „nepatrný“ poplatek

Sociální sítě jsou zdarma, alespoň taková je dlouholetá praxe. Jak se ale zdá, Elon Musk chce se svým X (dříve Twitterem) zavést nový precedens. Jak upozornil účet X Daily News, který se zaměřuje na zveřejňování novinek na síti X, si povšiml, že textové řetězce na webových stránkách byly aktualizovány a zmiňují malý roční poplatek, který budou muset noví uživatelé zaplatit, aby měli k sociální síti přístup.

Reakce majitele, miliardáře Elona Muska, na sebe nenechala dlouho čekat. Musk v reakci uvedl, že poplatek pro nové uživatele je „jediným způsobem, jak omezit neúprosný nápor botů“. Před jeho akvizicí sice nebyl Twitter dokonalou sítí, s masivním náporem botů nicméně problém neměl. Je tedy otázkou, zda tento problém není jen důsledkem rapidních a nepromyšlených změn, které Musk během svého vlastnictví představil.

Unfortunately, a small fee for new user write access is the only way to curb the relentless onslaught of bots.

Current AI (and troll farms) can pass “are you a bot” with ease.

— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2024