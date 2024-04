Pixely dostanou praktickou bezpečnostní funkci. Majitelé iPhonů ji znají už roky

SOS funkci možná nebude nabízet ve svých telefonech jen Apple

Podle leakerky Kamily Wojciechowské se k podobnému kroku chystá také Google

Ten se údajně chystá tuto funkci nabídnout ve spolupráci s americkým T-Mobilem

Když může Apple, tak my taky. To si patrně řekli v centrále Googlu v Mountain View a podle posledních spekulací připravují pro svůj chystaný smartphone Pixel 9 funkci, která majitelům iPhonů už nyní zachraňuje život. Google by mohl do Pixelu 9 a příštího Pixelu Fold přidat funkci velmi podobnou funkci nouzového volání SOS od Applu. Tvrdí to leakerka Kamila Wojciechowska, která pro server Android Authority píše, že společnost bude při nabízení této funkce spolupracovat se společností T-Mobile, ale později se mohou přidat i další poskytovatelé.

Pixely od Googlu možná také nabídnou SOS funkci

Stejně jako systém od Applu by i funkce SOS v případě Googlu údajně měla pokládat uživatelům otázky. Podle Wojciechowské se SOS funkce bud ptát například na to, co se stalo, kolika lidí se nehoda týká, jestli situace zahrnuje požár, zda jsou do situace zapojeny zbraně či o jaký typ vozidla se jedná. Podle všeho by tato funkce měla být dostupná alespoň pro začátek pouze ve Spojených státech, přičemž není vyloučeno, že ji Google postupně bude zpřístupňovat také v jiných zemích a u jiných poskytovatelů. Dohnat Apple nicméně nebude v tomto ohledu jednoduché.

Otázkou také zůstává, kolik bude služba koncového uživatele stát. Ačkoli Apple svou SOS funkci dotuje a uživatelé za ni neplatí ani korunu, provoz satelitní sítě je nákladná věc a i když je Google bohatá firma, patrně nebude chtít dlouhodobě tuto funkci dotovat stejně jako Apple. Společnost Garmin nabízí podobnou službu pro svá zařízení s názvem InReach, která slouží pro obousměrné zasílání zpráv pomocí satelitní sítě Iridium, která podle společnosti Iridium funguje po celé Zemi. a za kterou si měsíčně řekne o 15 dolarů (cca 430 Kč s daní). Google by patrně pro svou SOS funkci mohl využívat satelitní sítě SpaceX, se kterou má podepsanou smlouvu právě americký T-Mobile.