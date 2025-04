Pixel Paws jako moderní Tamagoči. V nové hříčce pro Apple Watch se staráte o roztomilá zvířátka

Pro hodinky Apple Watch vyšla roztomilá hříčka, ve které musíte pečovat o digitální mazlíčky

Hra se vyznačuje roztomilou pixelartovou grafikou a jednoduchým ovládáním

Férová nabídka – žádné mikrotransakce ani sdílení polohy

Apple Watch patrně nikdy nebudou tím nejvhodnějším zařízením pro hraní her. Malý displej, krkolomné ovládání – jistě si to dokážete představit. To ovšem neznamená, že si s chytrými hodinkami od Applu nemůžete užít spoustu zábavy. Svědčí o tom i roztomilá hříčka s názvem Pixel Paws, ve které bude vaším úkolem pečovat o digitální mazlíčky. Tvůrci navíc myslí na obsah vaší peněženky i soukromí, takže nečekejte žádné skryté mikrotransakce ani sledování polohy.

Z pohledu hratelnosti jsou Pixel Paws poměrně jednoduchou hříčkou, se kterou si však můžete užít pořádnou porci zábavy. Na začátku vám hra svěří do péče jednoho mazlíčka, o kterého se musíte řádně starat. Jednotlivé úkony ovšem mají časový zámek, takže se k nim musíte pravidelně vracet.

Pixel Paws: hra pro děti i rodiče

Pokud se vaše digitální zvířátko bude mít k světu, hra vás odmění mincemi, za které si můžete pořídit například nová prostředí či efekty počasí a mnoho dalších úprav. Za získané penízky také můžete rozšířit svůj zvěřinec o nové mazlíčky. Nechceme zbytečně prozrazovat, ale celkem na vás čeká dvanáct zvířecích společníků.

Nyní už je vám jasné, že na Pixel Paws opravdu není nic složitého – ostatně jde o hru vhodnou i pro děti. Nejen rodiče proto potěší příznivá cena, kterou tvůrci nastavili na sympatických 79 korun. Aktuálně si navíc můžete aktivovat speciální startovní bonus v hodnotě 100 mincí, takže se hned ze začátku můžete bezstarostně pustit do utrácení. Jediným požadavkem jsou hodinky Apple Watch s operačním systémem watchOS 11.2 či novějším.

Autor článku Marek Bartík Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.