Pixel Fold v testu odolnosti. Opravdu má nejpevnější kloub ze všech skládaček?

Google se chlubí, že Pixel Fold má nejodolnější kloub z veškeré konkurence

Jak ukázal test odolnosti, jeho konstrukce má problémy na jiných místech

Telefon se při kontaktu s ohněm vypne

Před nedávnem se začal prodávat ohebný Pixel Fold, což je vůbec první smartphone s ohebným displejem od Googlu. Americká firma tento telefon vyvíjela spoustu let a snažila se vyladit jeho konstrukci hned napoprvé k dokonalosti. I přesto ale internetem kolují fotografie a videa Pixel Foldů se samovolně rozbitými displeji, což naznačuje, že to s konstrukcí telefonu nebude zase tak slavné. Co všechno skládačka od Googlu vydrží, se pokusil zjistit známý youtuber JerryRigEverything.

Kloub není největší slabinou

I když se může zdát, že ohebné smartphony jsou křehká zařízení vyžadující používání v rukavičkách, v testu JerryRigEverything překvapivě zatím žádný z nich nekapituloval. Pravda, známý ničitel telefonů do měkkých ohebných displejů zbytečně neryje tvrdými hroty, neboť ví, že se do nich dá podepsat i nehtem. To koneckonců platí i o Pixelu Fold, který údajně stejně jako skládačky od Samsungu využívá ultratenké sklo.

Google chlubí tím, že se jeho skládačka umí rozevřít do roviny, avšak musíte jí k tomu trochu pomoci – sama od sebe se rozvírá zhruba do 178°. I v tomto stavu je patrný přehyb v polovině zobrazovače. Plastová ochrana vnitřního zobrazovače není příliš odolná vůči přímému kontaktu s ohněm, Google však pro tyto případy (které pravděpodobně v reálném světě nikdy nenastanou) vybavil telefon ochranou – po 8 vteřinách žhavení se Pixel Fold vypnul a zapnout se jej podařilo až po chvíli. Po startu se navíc ještě objevilo upozornění na přehřátí.

Pixel Fold nedisponuje zvýšenou odolností vůči prachu, avšak test prokázal, že ani pořádná hrst písku, prachu a hlíny kloubovému mechanismu nijak neublížila. Google v marketingových materiálech tvrdí, že jeho kloub je nejodolnější ze všech skládaček na světě, ovšem to samé se nedá říci o celém telefonu. Při ohnutí opačným směrem než výrobce zamýšlel totiž rám prasknul v místě anténního předělu, což vedlo k nenávratné deformaci, která ze hry vyřadila ohebný displej, a nakonec dala nahlédnout do útrob celého zařízení. Pixel Fold tak v odolnostním testu neobstál.