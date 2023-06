Pixel Fold ma obří problém. Konstrukční vada ho zničí po pár dnech používání

Skládačka od Googlu není z hlediska konstrukce dobře vyřešená

Mezi krycí fólií a rámečkem je odhalený OLED panel

Telefon je v této části po celém obvodu velmi náchylný na poškození

Vyrobit funkční a spolehlivý smartphone s ohebným displejem není jednoduchá záležitost. Složitá konstrukce v sobě ukrývá spousty hodin výzkumu a vývoje, který je naprosto nezbytný pro to, aby byly minimalizovány případné chyby a nedostatky. Nejedna společnost se již přesvědčila, že i drobná konstrukční vada může způsobit fatální poškození – ostatně i jednička v tomto segmentu Samsung měl u svých prvních modelů výrazné potíže, kdy si první majitelé a youtubeři spletli krycí fólii za tu ochrannou, přičemž při pokusu o její stržení nenávratně poškodili zobrazovací panel.

Stačilo pár dní a Pixel Fold je zničený

Poměrně nedávno se se svým přírůstkem v podobě ohebného smartphonu pochlubil také Google, který si se svými telefony stanovil za cíl fungovat jakožto reference pro ostatní výrobce. Zatímco v případě jeho Pixelů se mu úkol víceméně daří, v případě skládaček bude cesta ještě o poznání trnitější. O tom referoval redaktor serveru Ars Tehcnica Ron Amadeo, který se stal pyšným majitelem zařízení Google Pixel Fold, avšak kvůli kritické konstrukční vadě vypověděl displej jeho smartphonu službu.

K němu se Amadeo podle svých slov rozhodně nechoval nikterak ošklivě, pouze jej standardně a v souladu s tím, co by měly běžné telefony vydržet. I přes to displej Pixelu Fold vypověděl službu po čtyřech dnech. Nejdříve odešlo do křemíkového nebe spodních 10 pixelů displeje a vytvořilo bílou čáru se 100% jasem, která se táhla přes spodní část obrazovky. Celá levá polovina skládacího displeje také přestala reagovat na dotyk a o hodinu později začal přes displej narůstat bílý gradient směrem nahoru.

Na vině je podle Amadea konstrukční vada Pixelu Fold. Vnitřní displej je totiž chráněn speciální krycí fólií, která slouží jako ochrana panelu. Ta nicméně na rozdíl od konkurenčních přístrojů nedosahuje až k okrajům, tedy mezi rámečkem a začátkem fólie je malá mezera, ve které je odhalený OLED panel. Kvůli tomu je jeho poškození poměrně snadné, i když s telefonem zacházíte v rukavičkách. Pro zákazníky je situace o to nepříjemnější, neboť technická podpora Googlu nemá dvakrát nejlepší pověst a konstrukční vada tomu jistě mnoho nepřidá. Doufejme, že se z této situace gigant z Mountain View poučí a příště bude věnovat svým zařízením více pozornosti.