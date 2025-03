Pixel 9a detailně. Podívejte se na tiskové snímky všech čtyř barev

Google možná už za dva týdny představí smartphone Pixel 9a

Oproti minulé generaci dojde k výrazné proměně designu

Chystá novinka má konkurovat iPhonu 16e, oproti němu bude levnější a nabídne víc fotoaparátů

Google pro letošní rok zařadil vyšší rychlostní stupeň. Android 16 dorazí zhruba o tři měsíce dříve, než jsme byli zvyklí, a nečekaně brzy by měl dorazit i smartphone Pixel 9a. Jeho blížící se příchod naznačují množící se úniky obrázků, videí a soupisu parametrů, nyní svojí troškou do mlýna přispěl i informátor @evleaks – do jeho rukou se dostala velká spousta oficiálních marketingových obrázků.

Pixel 9a: černá, bílá, růžová a fialová

Jak bude Pixel 9a vypadat, víme už téměř půl roku, nyní si však můžeme konečně potvrdit i kompletní paletu barev, ve které bude nabízen – Google protentokráte vybral černou (Obsidian), bílou (Porcelain), růžovou (Peony) a fialovou (Iris). Poslední dvě barvy budou určené spíše pro něžnější publikum, které rovněž ocení kompaktní rozměry.

Po designové stránce oproti loňskému Pixelu 8a nezůstane kámen na kameni. Zaoblené boky nahradí plochý kovový rám, ze zad zmizí široký vystouplý modul fotoaparátu – ten bude nově nahrazen skleněným oválem se dvěma čočkami, který bude takřka zarovnaný se zadní stranou. Počítat také můžeme s voděodolností.

Za kompaktní rozměry bude telefon vděčit 6,3″ OLED displeji s obvyklými parametry – Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Rozlišení selfie kamerky zatím neznáme, avšak můžeme si sestavu fotoaparátů na zádech – tu bude tvořit hlavní 48Mpx fotoaparát a 13Mpx širokoúhlá kamerka.

Android 15 hned po vybalení

O výkon Pixelu 9a se bude starat čipset Google Tensor G4, který známe z podzimních Pixelů 9, oproti nim však chystaná novinka dostane už po vybalení Android 15 – loňské modely na něj musely nečekaně čekat. Jak ukazují marketingové obrázky, součástí systému se stane asistent Gemini, do kterého půjde zaintegrovat další aplikace od Googlu – Mapy, Kalendář nebo YouTube.

Navzdory kompaktním rozměrům Pixel 9a potěší příjemně velkým akumulátorem – má mít kapacitu 5 100 mAh a bude podporovat 23W nabíjení kabelem a 7,5W bezdrátové nabíjení.

Premiéra za necelé dva týdny

Spekuluje se, že Pixel 9a bude představen už 19. března, tedy za necelé dva týdny. Ceny mají být stanoveny následovně:

varianta 8/128 GB za 549 eur (asi 13 700 korun s DPH)

varianta 8/256 GB za 649 eur (asi 16 200 korun s DPH)

S dostupností Pixelu 9a můžeme počítat i na evropském trhu včetně České republiky.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?