Pixel 9 Pro Fold je nejlepší skládačka současnosti. Čechům ale nebude souzený

Google představil nový skládací telefon, letos s krkolomným názvem Pixel 9 Pro Fold

Nabízí největší displej mezi skládačkami, i zbytek jeho výbavy dosahuje vysoké úrovně

V Česku však oficiální dostupný nebude, v Německu jej koupíte za skoro 48 tisíc korun

Společnost Google dnes měla velký den. Kromě hlavních dvou modelů Pixel 9, 9 Pro a Pro XL a také příslušenství v podobě hodinek či sluchátek oznámila novou generaci svého skládacího telefonu Pixel Fold, který po novu přejímá jméno hlavní smartphonové řady. Pixel 9 Pro Fold, jak zní celý název, se začne prodávat v září, v Česku však oficiálně dostupný nebude.

Pixel Fold v novém zpracování

Z řady Pixel 9 převzal nový Fold od Googlu nejen označení, ale také design. Zadní strana je tedy vyvedena s novým typem fotomodulu. Ten už není horizontální přes celou šířku zad, ale je umístěn v horním levém rohu. Uvnitř modulu se nachází trio fotoaparátů a jediná LED pro přisvícení.

Co je důležité, v zavřeném stavu vypadá Pixel 9 Pro Fold takřka jako dva konvenční „placaté“ Pixely na sobě. Sázka na dobře známý design se tedy Googlu vydařila a jeho nový Fold krásně zapadá do nejnovější rodinky telefonů Pixel 9. generace. Co se týká rozměrů, určitě nejde o žádného drobečka: hmotnost 257 gramů je výrazně lepší než vloni, ale pořád je hodně těžký. V otázce tloušťky však poráží nejnovější Samsung Galaxy Z Fold 6 o 1,6 milimetru.

Zásadní změny nastaly u displejů. Vnější obrazovka je nyní 6,3″ a je téměř stejná jako u základního modelu Pixel 9, a to jak z hlediska velikosti, tak poměru stran. Konečně tak vnější displejový panel přináší standardní poměr stran 20,1:9, na rozdíl od loňského modelu s poměrem 17,4:9. Konkrétně hovoříme o OLED panelu s HDR10+, až 120Hz obnovovací frekvencí a rozlišením 1 080 × 2 424 pixelů.

Vnitřní displej jako takový byl také aktualizován a přináší už oblíbený čtvercový poměr stran takřka 1:1. V tomto ohledu jde skládačka proti Samsungu, Honoru a dalším, spíše připomíná svým stylem OnePlus Open. Nový panel u skládačky od Googlu je 8″ OLED se 120Hz frekvencí a rozlišením 2 076 × 2 152 pixelů. Kromě toho se chlubí svítivostí 2 700 nitů.

Výbavou se rovná s elitou

Přestože displej, hlavně pak ten venkovní, zůstal možná trochu za očekáváním – chybí mu třeba technologie LTPO či vyšší rozlišení – na Pixelu 9 Pro Fold je patrné, že jde o nefalšovanou vlajkovou loď konkurující těm nejlepším skládačkám, ať už jde o Galaxy Z Fold 6 nebo Honor Magic V3.

Uvnitř tepe vlastní čipová sada Tensor G4 se 4nm architekturou, která nově pracuje s 8jádrovým procesorem, postaveným především na výkonné jednotce Cortex X4. Grafiku zajišťuje GPU Mali-G715 taktované na 940 MHz. Oproti minulé generaci čipsetu Tensor jde tedy o více méně nevýrazný posun.

Nový Fold dále podporuje 16 GB RAM, 256 nebo 512 GB úložného prostoru a nechybí samozřejmě ani systém Android, bohužel jen ve verzi 14, protože Google nestihl Android 15 dokončit tak rychle, aby mohl zamířit do nových Pixelů. Nadále se počítá se 7letou podporou jak velkých aktualizací, tak bezpečnostních záplat

Baterie s kapacitou 4 650 mAh slibuje výdrž na víc jak 24 hodin, při použití speciálního úsporného režimu i víc jak 72 hodin. V oblasti nabíjení potěší Power Delivery 3.0, podpora až 45W výkonu s originální nabíječkou a také bezproblémový chod bezdrátového nabíjení dle standardu Qi, tedy s výkonem maximálně 15 W.

Fotoaparát s optickým zoomem

Ačkoliv Pixel 9 Pro Fold nedosahuje kvalit fotovýbavy klasického Pixelu 9 Pro, jeho vybavení je i tak impozantní. Hlavní kamera s rozlišením 48 Mpx má clonu f/1.7 a samozřejmě nechybí fázové ostření ani optická stabilizace obrazu.

Soubor doplňuje 10,5Mpx širokoúhlý snímač se 127° úhlem záběru a 10,8Mpx telekamera s 1/3,2″ senzorem a schopností 5× bezztrátového zoomu, respektive až 20× digitálního přiblížení. Také teleobjektiv je opticky stabilizovaný. Zapomenout nesmíme ani na duo 10Mpx selfie kamer v průstřelu velkého vnitřního i malého vnějšího displeje.

Cena a dostupnost

Podle oficiálních informací, které máme od zástupců společnosti Google, se nový skládací Pixel 9 Pro Fold nebude na našem území oficiálně prodávat. Zájemci jej mohou zakoupit v oficiálním Google Storu u sousedů v Německu, kde vyjde základní 256GB varianta na 1 899 eur (47 800 korun včetně DPH). Vyšší 512GB verze pak stojí 2 029 eur (51 100 korun včetně DPH).