Pixel 9 Pro oficiálně: dvě velikosti, zaoblený design, 16 GB RAM a AI na každém kroku

Google představil Pixel 9 Pro ve dvou velikostech

Obě spolu sdílejí královskou výbavu v čele s novým čipem Tensor G4

Těšit se můžeme na perfektní fotoaparáty a výrazné zapojení umělé inteligence

V minulých letech Google představoval nové generace smartphonů Pixel na podzim, ovšem letos se rozhodl jít na věc jinak – nehodlá čekat na tradiční říjnový termín, kdy už má polovina Američanů v kapsách nové iPhony, ale naopak s novými Pixely přichází už v létě, aby svého kalifornského konkurenta předběhl. Navíc namísto klasických dvou Pixelů představil rovnou čtyři. V tomto článku se podíváme na nejvýše postavené modely standardní konstrukce, tedy Pixel 9 Pro a 9 Pro XL.

Pixel 9 Pro: letos ve dvou velikostech

Google se rozhodl v letošním roce své telefonní portfolio více roztříštit a díky tomu dává zájemcům o nejlépe vybavený Pixel na výběr ze dvou velikostí – Pixel 9 Pro můžete nově dostat buď ve standardní verzi s 6,3″ displejem, nebo ve variantě XL s 6,8″ displejem.

V konstrukci, designu i výbavě jsou oba telefony stejné, na „omak“ jsou rozdíly patrné pouze ve velikosti a hmotnosti:

Pixel 9 Pro: 152,8 × 72 × 8,5 mm, 199 gramů,

Pixel 9 Pro XL: 162,8 × 76,6 × 8,5 mm, 221 gramů.

Záda obou telefonů jsou skleněná (Gorilla Glass Victus 2), rámeček je vyroben z leštěného hliníku, u něhož se Google chlubí, že je ze 100 procent recyklovaný. Samozřejmostí je zvýšená odolnost splňující krytí IP68, záda jsou navíc opatřena speciální vrstvou, která má zamezovat otiskům prstů. Oba Pixely budou nabízeny ve čtyřech barvách – bílé, černé, stříbrné a růžové.

Po designové stránce Google provedl několik mezigeneračních změn. Nové Pixely jsou o poznání zakulacenější, a to jak v případě celého těla, tak i modulu fotoaparátu. Ten stále tvoří vystouplý pruh táhnoucí se přes celou šíři zad, ovšem nově má tvar oválu.

Špičková fotovýbava doplněná o teploměr

V modulu se nachází senzor teploty (stejně jako u loňského „pročka“) a trojice fotoaparátů:

50Mpx hlavní (velikost snímače 1/1,32″) s optickou stabilizací a světelností objektivu f/1.68,

48Mpx širokoúhlý (velikost snímače 1/2,55″) se zorným polem 123° a světelností f/1.7,

48Mpx periskopický (velikost snímače 1/2,55″) s 5× optickým přiblížením (30× hybridním), optickou stabilizací a světelností f/2.8.

U fotoaparátů ve smartphonech Pixel nehraje roli pouze hardware, ale především software a umělá inteligence. Oba telefony disponují ohromnou zásobou funkcí, které vylepšují výsledné snímky už při jejich pořizování, popř. dávají uživateli možnost vylepšit je dodatečně.

Za všechny jmenujme například režimy Noční vidění pro pořizování prosvětlených snímků za zhoršeného osvětlení, astrofotografii, dlouhou expozici, tvorbu fotek s rozmazaným pozadím, reálné tóny v portrétních snímcích, výběr nejlepších záběrů apod. Zpětně lze pak s pomocí umělé inteligence na fotografiích upravovat pozadí, přesouvat na nich předměty nebo je z nich odstraňovat, popř. využít chytrého ořezu.

Novinkou je funkce Přidej mě, která umí do libovolných fotografií přidávat osoby, které na původním snímku chyběly – stačí vytvořit dva snímky s různými lidmi a Pixel je pak automaticky sloučí do jednoho. K dispozici je i nová funkce Vylepšení videa, která dovede upscalovat videa až do rozlišení 8K. Co se videa týče, i zde Google nabízí širokou paletu funkcí, jako je noční vidění, superostrý zoom, odstraňovač nežádoucích šumů a zvuků, rozmazání pozadí, astrografické záběry, filmové efekty apod.

Perfektní displeje a hromada výkonu pro AI

Oba Pixely se pyšní LTPO OLED displeji s poměrem stran 20:9, dynamickou obnovovací frekvencí 1–120 Hz a maximálním jasem 3000 nitů. U menšího Pixelu 9 Pro má obrazovka rozlišení 1280 × 2856, u většího Pixelu 9 Pro XL 1 344 × 2 992 pixelů. Do displejů je integrovaná čtečka otisků prstů, nahoře uprostřed pak najdeme kruhový otvor pro 42Mpx selfie kamerku se světelností f/2.2 a širokým úhlem záběru 103°.

Pod kapotou letošních Pixelů tepe čipset Google Tensor G4 doplněný o 16 GB RAM a bezpečností koprocesor Titan M2. Parametry procesoru se Google nechlubí, nicméně dá se předpokládat, že nabídne dostatečný výkon na veškeré úlohy, zejména ty, které využívají umělou inteligenci – tou jsou totiž nové Pixely doslova prošpikovány. Přímo v prostředí se nachází osobní AI asistent Gemini, který pomáhá vyhledávat informace z aplikací od Googlu a také slouží ke generování nového obsahu. Gemini rovněž umí analyzovat fotografie a odpovídat na dotazy, které se jich týkají.

Google navíc ke každému nově zakoupenému Pixelu poskytne bezplatný roční přístup ke službě Google One AI Premium, jejíž součástí je služba Gemini Advanced. S její pomocí uživatel může požádat umělou inteligenci, aby mu shrnula nepřečtené emaily nebo informace ve vybraných dokumentech. Součástí balíčku je i 2TB prostor na Google Disku. Oba telefony budou nabízeny ve čtyřech paměťových variantách – 128, 256, 512 GB a 1 TB.

Bezdrátová konektivita je zastoupena standardy 5G (dual SIM s využitím eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC a UWB. Pro fyzické spojení světem slouží USB-C, jímž lze zároveň dobíjet akumulátor. Ten má v případě Pixelu 9 Pro kapacitu 4700 mAh, u většího Pixelu 9 Pro XL 5060 mAh. Podporováno je rychlé nabíjení s výkonem až 45 wattů nebo bezdrátové nabíjení s výkonem až 12 wattů. Bohužel se stále jedná o první generaci standardu Qi, čili bez podpory magnetických doplňků. Alespoň nechybí podpora reverzního bezdrátového dobíjení.

Operačním systémem obou Pixelů je Android 14 s tím, že již brzy dorazí aktualizace na Pixel 15. Google slibuje 7 let aktualizací systému a zabezpečení.

Cena a dostupnost

Nové Pixely je možné předobjednat již dnes, a to přímo na webu Googlu nebo v obchodech O2, Datart a Alza.cz.

Cena většího Pixelu 9 Pro XL startuje na 30 490 korunách, jeho dostupnost je stanovena na 22. srpna.

Cena menšího Pixelu 9 Pro startuje na 27 990 korunách, dostupný bude v průběhu září.

Ke každému zakoupenému modelu Google jako bonus přibalí:

3 bezplatné měsíce služby YouTube Premium (pro nové uživatele),

6 bezplatných měsíců služby Fitbit Premium (pro nové uživatele),

12 měsíců služby Google One AI Premium s 2TB úložištěm na Google One (pro nové uživatele).