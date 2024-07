Vyzkoušeli jsme Android 15! Trezor na data, dynamické widgety a nepochopitelná omezení zvuku

Na Pixelu 8a jsme vyzkoušeli nejnovější vývojářskou verzi Androidu 15

Ten by měl dorazit letos v srpnu, blížíme se tedy do finále a k větším změnám už patrně nedojde

Na první pohled se grafika systému nemění, zároveň Android pohlcuje funkce, které se v nástavbách objevují už dlouho

V tomto seznamu však nehledejte kompletní test funkcí, které jsou zveřejněné v oficiální dokumentaci. Některé z nich jsou plánované na finální sestavení, některé funkce spíš otevírají (nebo zavírají) rozhraní, která využití až nové aplikace. Nebylo tedy cílem vyjmenovat každou úpravu, ani obecná vylepšení v oblasti výkonu, usnadnění pro hendikepované nebo každé nové tlačítko. Jedná se o subjektivní přehled největších změn s dopadem na uživatele.

Soukromý prostor pro vaše data

V telefonech skladujeme hodně citlivá data. Podívejte se sami do svého svědomí či paměti mobilu, jestli tam nemáte nějaký vyfocený papírek s hesly či přihlašovací údaje zapsané mezi nákupním seznamem. V Androidu 15 by podobné informace měly zamířit do datového trezoru nazvaného Soukromý prostor, který najdete v Nastaveních.

Dalo by se říci, že majitelé Samsungů budou jako doma, protože znají Zabezpečenou složku, ale Google využívá vlastní infrastruktury. Implementace je v praxi velmi nenásilná, ale uživatelsky přívětivá. Poté, co si soukromý prostor vytvoříte a zvolíte si, jakou metodou ho odemykat, na konci seznamu nainstalovaných aplikací se objeví odkaz na zamčené aplikace, přičemž sem lze instaloval i nové aplikace přímo z Google Play. Volba je však skrývat i samotnou existenci datového trezoru. Trik k jeho opětovnému nalezení je však poslouží hledání aplikací v rámci launcheru – je jasné, že Google musel hledat kompromis mezi pohotovou dostupností a dobrým ukrytím, přičemž oba požadavky jsou v přímém rozporu.

Multitasking dohání ujetý vlak

Pixely se k multitaskingu stavěly vždycky trochu macešsky. Boční taskbary nepodporují ve výchozím stavu dodnes, plovoucí okna bez pomoci aplikací také neznají a i na režim rozdělené obrazovky uživatelé čekaly roky. Oproti nástavbám Androidu ujel vlak a Android 15 na tom bohužel nic nemění.

Malým vstřícným krůčkem bude ukládání dvojic aplikací, které se budou spouštět současně. Funguje to způsobem, kdy spustíte současně dvě aplikace, jako dosud. V seznamu spuštěných aplikací pak ikony obou uvidíte vedle sebe a dotykem prstu otevřete kontextovou nabídku. Vybráním možnosti Uložit dvojici aplikací vznikne na domovské obrazovce zástupce, který bude v budoucnu vybranou dvojici reprezentovat.

Subjektivně vnímám toto řešení pořád jako velmi těžkopádné. Mezi kombinacemi nelze přepínat a vždycky se musíte vracet na domovskou obrazovku. Pokud chcete některou aplikaci spustit samostatně, odebere se ze seznamu posledních aplikací. Celý koncept proto pomůže nejvíc těm, kteří se k určitým kombinacím vrací často, ale nevyžadují flexibilitu.

Přepracovaný panel hlasitosti

Ovládání hlasitosti většina výrobců ukazuje poblíž fyzického tlačítka. Posuvník většinou ovládá hudební a jiné přehrávače, ale až po jeho rozevření se dostanete k nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hovory, oznámení a budíky.

Většinou se toto menu objeví jako rozšíření kompaktního panelu či zůstane viset uprostřed obrazovky. V Androidu 15 se vysune ze spodní strany a překryje dvě třetiny obrazovky. Pro ovládání jednou rukou je tak snazší se trefit do konkrétního slideru nebo hodnoty, zároveň ale panel nepracuje s průhledností, takže pokud si chcete upravit zvuky během sledování videa, ztratíte kontext.

Panel hlasitosti tedy bude nově graficky konzistentnější s rychlými přepínači, zároveň se je akcentován vývoj posledních let, kdy s většími displeji se zvětšují i ovládací prvky, takže se vzájemná změna proporcí vykrátí mezi sebou bez navýšení užitku.

Živé náhledy widgetů

Jako kdyby Android chytil s příchodem widgetů na iOS druhý dech a dlouho přehlíženou funkcionalitu chce náležitě vyfintit. Novou funkcí by proto bylo zobrazení widgetů tak, jak budou vypadat za použití vašich dat.

Už teď závisí na vývojáři launcheru, jestli widgety bude ukazovat jen jako ikonku a velikost widgetu, nebo vygeneruje i příklady, jak přibližně bude widget vypadat. Nově by ale mělo být možné generovat náhled přímo pro vaše volané kontakty, destinace z map nebo poslouchané hudebníky.

Bohužel tato funkce na redakčním Pixelu zatím k dispozici nebyla.

Paralelní přehrávání médií

S příchodem Androidu 11 se ovládání multimédií přesunulo do odděleného boxu v rámci notifikační roletky. Jednotlivými přehrávači pak je možné listovat, aniž by zabíraly příliš mnoho místa a jen výjimečně některé aplikace umožňují zapnout samostatnou „retro“ notifikaci. Rocket Player je jednou z mála výjimek.

Integrace v Androidu 15 zachází ještě dál a k tzv. audio focusu je ještě restriktivnější. Představte si, že chcete poslouchat hudbu a pustit si k ní video, jehož zvuk nepotřebujete. Nebo posloucháte podcast, ale k němu si chcete ambientně pustit soundtrack pro lepší náladu. Nově taková kombinace pravděpodobně nebude možná.

Alespoň na testovací betě se aplikace, která nežádala o přístup k přehrávání hudby jako poslední, automaticky ztišila. Nad tímto rozhodnutím mi zůstává rozum stát. V prohlížeči na desktopu je hlasitost pro jednotlivé aplikace, záložky v prohlížeči ukazují ikonku, pokud vydávají zvuk, ale nic z toho nebylo pro Android dost dobré a přistoupil k médiím stylem: „Nevím, co s tím, tak to zakážu.“

Součástí přehrávače by měla být i podpora pro práci s normalizací hlasitosti, pokud tato metadata přehrávaná média obsahují. Nechám na vás, jestli je to dostatečná kompenzace.

Systémová podpora pro satelit a drobná vylepšení NFC

Když Apple pootevřel dvířka s voláním o pomoc přes satelit, vzal to Android jako hozenou rukavici. Aplikace by proto nově měly být schopné zjistit od systému, zda je připojený k družicím na orbitě.

Spolu s tím se rozšiřuje i podpora pro multifunkční karty. V současnosti přiložíte platební kartu, terminál pípne a na pozadí si spolu oba čipy dobře popovídají. Nové API by mělo umět i mlčet. Přiložením vyvolá akci, ale telefon by nově jen zahlásil, co zpracovává, ale data na zpátek odešle až po interakci s majitelem.

Výhodou tohoto systému by měla být i implementace filtru, který by dovolil sestavit seznam zařízení a čipů, na které reagovat nemá.

Těšit se, či bát?

Nevím, zda jsem příliš skeptický či konzervativní, ale zdá se mi, že Android šlape vodu. Opisuje od konkurence ze všech stran, ale vlastní iniciativu už vyvíjí zejména na poli standardizace a zabezpečení. Bohužel ale někdy vylévá s vaničkou i dítě a nastavuje limity tak přísně, že tím vlastnímu systému škodí.

Realisticky však nutno podotknout, že to není poprvé, a buď se sám chytil za nos, nebo chytří vývojáři přišli s řešením – sice komplikovaným, ale použitelným. Vzpomínáte třeba na období souborových manažerů, které neměly přístup k souborům v celé paměti? Zažili jste instalaci starších aplikací přes ADB, protože je vývojář odmítal při stejných funkcích každý rok aktualizovat?

Zažili jste přechod z adblocku na filtrování reklam přes DNS? První nesmělé pokusy s biometrickými senzory a duálními fotoaparáty, než je Android přijal za své? Nebo snad na skálopevné přesvědčení Symbianu, že dotykový displej bude vždycky v menšině? Kdo ví, povíme si za deset let, jestli Android bude podobný nezmar jako Windows a bude přežívat dekády, nebo ho smete dravá konkurence a zopakuje si osud PocketPC, Blackberry, Javy a Tizenu.