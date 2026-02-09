TOPlist

Pixel 10a uniká na oficiálních snímcích. Premiéra proběhne nečekaně brzy

Jakub Karásek
Jakub Karásek 9. 2. 12:30
Smartphone Google Pixel 9a v podrobné české recenzi
  • Google příští týden představí smartphone Pixel 10a
  • Zřejmě se ale bude jednat o zbytečnou premiéru – telefon má být prakticky stejný jako Pixel 9a
  • Totožný zůstane čipset, kapacita pamětí, displej, fotoaparáty i kapacita baterie
  • Jedinou známou změnou je zcela zapuštěný hlavní fotoaparát

Už příští týden Google představí smartphone Pixel 10a, který má stejně jako jeho předchůdci nabídnout za rozumné peníze ten nejlepší zážitek z operačního systému Android. Google ve své upoutávce potvrdil to, co už jsme nějakou dobu tušili – Pixel 10a bude vypadat prakticky stejně jako minulá generace. A velmi podobná má být i jeho výbava.

Pixel 10a oficiálně i neoficiálně

Google v krátkém videu ukazuje Pixel 10a v modré barvě z různých úhlů. Vzhled telefonu nás nijak nepřekvapuje – vypadá totiž velmi podobně jako jeho předchůdce, jediným viditelným rozdílem je ještě zapuštěnější ovál s fotoaparáty, který bude u letošního modelu zcela zarovnaný se zbytkem zad.

Google dokonce nemá v plánu ani nijak výrazně měnit barevné varianty – díky uniklým tiskovým snímkům od webu Android Headlines víme, že Pixel 10a bude nabízen v bílé, černé, růžovo-červené a modré (fog, obsidian, berry a lavender). Na renderech barvy vypadají o něco živěji než u stávající generace.

Pixel 10a ve všech barvách

Stejný hardware jako loni

No dobře, když si telefon ponechává stávající design i barevné varianty, dočkáme se alespoň nějakého významného upgradu vnitřností? Ne tak docela. Podle veškerých dostupných zdrojů by měl Pixel 10a pohánět stejný čipset Google Tensor G4 jako u stávajícího modelu. Je možné, že Google použije mírně silnější variantu, avšak principiálně se bude jednat stále o ten samý čip.

Změnit by se neměla ani kapacita paměti, Pixel 10a má být nabízen s 8 GB RAM a 128 nebo 256GB úložištěm. Papírově stejný má být i 6,3″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Google nepotěší ani čekatele na lepší fotoaparáty, telefon má dostat 13Mpx selfie kamerku a duální fotoaparát s rozlišením 48 a 13 Mpx. Kapacita akumulátoru má být rovněž ponechaná na 5 100 mAh.

Premiéra už příští týden

Pixel 10a bude představený příští středu 18. února, ovšem majitelé stávajícího modelu zřejmě nebudou mít vůbec žádný důvod přemýšlet o upgradu – pokud úniky nelžou, bude se papírově jednat o ten stejný telefon jako loni, pouze s více zapuštěným hlavním fotoaparátem. Google mu může teoreticky dopřát nové softwarové funkce, ty ale pravděpodobně dostane i v rámci upgradu stávající Pixel 9a. Ten se paradoxně může stát žhavým zbožím, pokud jeho cena po představení nového modelu trochu klesne.

Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

