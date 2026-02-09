Pixel 10a uniká na oficiálních snímcích. Premiéra proběhne nečekaně brzy

- Google příští týden představí smartphone Pixel 10a
- Zřejmě se ale bude jednat o zbytečnou premiéru – telefon má být prakticky stejný jako Pixel 9a
- Totožný zůstane čipset, kapacita pamětí, displej, fotoaparáty i kapacita baterie
- Jedinou známou změnou je zcela zapuštěný hlavní fotoaparát
Už příští týden Google představí smartphone Pixel 10a, který má stejně jako jeho předchůdci nabídnout za rozumné peníze ten nejlepší zážitek z operačního systému Android. Google ve své upoutávce potvrdil to, co už jsme nějakou dobu tušili – Pixel 10a bude vypadat prakticky stejně jako minulá generace. A velmi podobná má být i jeho výbava.
Pixel 10a oficiálně i neoficiálně
Google v krátkém videu ukazuje Pixel 10a v modré barvě z různých úhlů. Vzhled telefonu nás nijak nepřekvapuje – vypadá totiž velmi podobně jako jeho předchůdce, jediným viditelným rozdílem je ještě zapuštěnější ovál s fotoaparáty, který bude u letošního modelu zcela zarovnaný se zbytkem zad.
Google dokonce nemá v plánu ani nijak výrazně měnit barevné varianty – díky uniklým tiskovým snímkům od webu Android Headlines víme, že Pixel 10a bude nabízen v bílé, černé, růžovo-červené a modré (fog, obsidian, berry a lavender). Na renderech barvy vypadají o něco živěji než u stávající generace.
Stejný hardware jako loni
No dobře, když si telefon ponechává stávající design i barevné varianty, dočkáme se alespoň nějakého významného upgradu vnitřností? Ne tak docela. Podle veškerých dostupných zdrojů by měl Pixel 10a pohánět stejný čipset Google Tensor G4 jako u stávajícího modelu. Je možné, že Google použije mírně silnější variantu, avšak principiálně se bude jednat stále o ten samý čip.
Změnit by se neměla ani kapacita paměti, Pixel 10a má být nabízen s 8 GB RAM a 128 nebo 256GB úložištěm. Papírově stejný má být i 6,3″ AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz. Google nepotěší ani čekatele na lepší fotoaparáty, telefon má dostat 13Mpx selfie kamerku a duální fotoaparát s rozlišením 48 a 13 Mpx. Kapacita akumulátoru má být rovněž ponechaná na 5 100 mAh.
Premiéra už příští týden
Pixel 10a bude představený příští středu 18. února, ovšem majitelé stávajícího modelu zřejmě nebudou mít vůbec žádný důvod přemýšlet o upgradu – pokud úniky nelžou, bude se papírově jednat o ten stejný telefon jako loni, pouze s více zapuštěným hlavním fotoaparátem. Google mu může teoreticky dopřát nové softwarové funkce, ty ale pravděpodobně dostane i v rámci upgradu stávající Pixel 9a. Ten se paradoxně může stát žhavým zbožím, pokud jeho cena po představení nového modelu trochu klesne.