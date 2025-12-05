TOPlist

Pixel 10 jen za třetinu. Běžně stojí 22 tisíc, tady vyjde jen na 5 976 Kč

PR článek 5. 12. 19:20
Chytrý telefon Google Pixel 10

Nový Google Pixel 10 nikdy nebyl výhodnější. Právem se probojoval mezi nejúspěšnější telefony tohoto roku, a kromě špičkové výbavy zapůsobí i svojí foto soustavou. Nejen, že ho teď koupíte ve slevě, ale při jeho nákupu můžete ušetřit ještě dalších až 5 000 Kč. Také si novinku můžete pronajmout za tu úplně nejnižší částku, která tu kdy byla – 249 Kč měsíčně. Díky tomu vás Pixel 10 za dva roky vyjde jen na necelých 6 tisíc, což je oproti aktuální ceně pouhá třetina.

Pixel 10 právě teď nejvýhodněji

Pixel 10 se teď vyplatí ve všech směrech. Všechny modely řady najdete ve slevě, a navíc můžete využít výkupu a získat až 5 000 Kč bonus. Stačí v Mobil Pohotovosti odprodat svůj starý telefon. Pixel 10 vás tak po odečtení slevy a bonusu vyjde jen na 13 990 Kč (běžně 22 990 Kč).

Ceny po odečtení slevy a bonusu:

Chytrý telefon Google Pixel 10

Ještě o poznání výhodně vychází i pronájem telefonu, který je po omezenou dobu rekordně levný – pouze 249 Kč měsíčně. Díky tomu za dva roky pronájmu zaplatíte za Pixel 10 pouhých 5 976 Kč. Obdobně skvěle se dá sehnat i lepší Pixel 10 Pro za 309 Kč měsíčně a stejně tak nejvybavenější Pixel 10 Pro XL za 359 Kč měsíčně.

Pronájem je dostupný i pro podnikatele s možností odpočtu DPH, v ceně máte zahrnuté záruční opravy a po dobu záručního servisu máte navíc nárok na náhradní telefon úplně zdarma. Pronájem můžete jednoduše zřídit z pohodlí domova kompletně online. Po dvou letech zařízení vrátíte (s běžným opotřebením se počítá), a můžete jednoduše přejít na nové.

Měsíční ceny pronájmu:

PR článek
Takto označený obsah má charakter reklamního sdělení, jehož zadavatelem je subjekt třetí strany. Máte-li zájem o spolupráci či publikaci PR článku, kontaktujte nás na e-mailu [email protected].

