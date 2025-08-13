Perplexity za Chrome nabízí přes 700 miliard, Google o prodej nemá zájem

- Perplexity předložilo astronomickou nabídku za internetový prohlížeč Chrome
- Google se ale nechystá svůj prohlížeč v dohledné době prodat
- K tomuto kroku by jej mohlo donutit jen americké ministerstvo spravedlnosti
Americké ministerstvo spravedlnosti má ve své agendě mimo jiné také boj proti vznikajícím monopolům, což je velmi často i případ technologických firem, které mohou snadno v některém z odvětví získat dominantní postavení. V případě Googlu tato situace platí například u prohlížeče Chrome, jehož podíl na trhu atakuje 70 procent, tudíž není divu, že se také dostal do hledáčku ministerstva. Aby nedošlo k vyšetřování v této oblasti, má Google jednu možnost, jak tomu zabránit – prodat oblíbený prohlížeč třetí straně. Jakmile se tato potenciální varianta objevila na stole, s možnými zájemci se s trochou nadsázky roztrhl pytel.
Nabídka, která se (ne)odmítá
Velký zájem o Chrome mají především firmy zabývající se vývojem umělé inteligence, jako je OpenAI. Těm by populární prohlížeč velmi pomohl v dalším rozvoji, neboť přístup k údajům o tom, jak lidé používají internet, je k nezaplacení. Ostatně právě OpenAI už dříve vyjádřilo velký zájem o to získat Chrome pod svá křídla. Populární firma ale není jediným zájemcem – o slovo se nyní přihlásilo konkurenční Perplexity, které dokonce již poslalo svou finanční nabídku.
A nutno podotknout, že je opravdu velkorysá. Perplexity by Chrome rádo získalo za 34,5 miliard dolarů, tedy zhruba 722 miliard korun, což rozhodně není malá částka, alespoň podle The Wall Street Journal a Bloombergu. Jen pro představu – samotná hodnota AI firmy je „pouhých“ 18 miliard dolarů (cca 376 miliard korun), tudíž za oblíbený prohlížeč nabízí téměř dvojnásobek vlastní hodnoty. Dmitrij Ševelenko, obchodní ředitel společnosti Perplexity, řekl pro agenturu Bloomberg, že několik velkých investičních fondů souhlasilo s financováním transakce v plné výši.
Mluvčí startupu agentuře Bloomberg rovněž sdělil, že pokud společnost Google dohodu přijme, Perplexity v příštích dvou letech investuje do prohlížečů Chrome a Chromium více než 3 miliardy dolarů, tedy přibližně 62 miliard korun. V celé nabídce je ovšem jeden háček, a to konkrétně ten, že Google nemá v současné době žádný zájem Chrome prodávat a nejspíše se tak stane až ve chvíli, kdy vláda Spojených států giganta z Mountain View k tomuto kroku donutí.