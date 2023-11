Párty ve vesmíru! Takhle slaví Halloween astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici

Podívejte se, jak slavili letos Halloween astronauti na Mezinárodní vesmírné stanici

Ukážeme vám také, jak si ho užívali v předchozích letech

Kromě Halloweenu se na ISS slaví i další svátky, jako například Vánoce

Ačkoliv u nás máme dnes Dušičky a jejich americkou podobu Halloween spíše neslavíme, v anglicky mluvících zemích je tento svátek velmi důležitý. Děti se převlečou za strašidla, upíry nebo princezny a chodí koledovat od domu k domu a žádat o sladkosti. Starší zase po tom, co si obléknou různé halloweenské kostýmy, vyrazí na párty, kde sledují hororové filmy.

Tím, jak se Halloween slaví na Zemi, se ale zabývat nebudeme. Podíváme se, jak ho prožívají na mezinárodní vesmírné stanici, zhruba 400 km nad zemským povrchem. Kdyby se totiž tam něco důležitého pokazilo, budou na to mít astronauti rozhodně děsivější vzpomínky než na jakýkoliv hororový film.

Halloween na Mezinárodní vesmírné stanici

Letos na palubě ISS slavily Halloween astronautky z NASA Jasmin Moghbeli a Loral O’Hara spolu se Satošim Furukawou z Japonské agentury pro výzkum vesmíru a astronautem Evropské kosmické agentury Andreasem Mogensenem.

A právě Mogensen o tom informoval na síti X, přejmenovaném Twitteru. „Uhodnete, za koho jsme převlečeni?“ připsal k fotce. Ten se podle ní převlékl za chleba. Loral O’Hara má na sobě tričko s nápisem „Go outside: Never stop exploring,“ neboli „Jdi ven: Nikdy nepřestávej objevovat.“ Mohla by to být narážka na její výstup do vesmíru, který se měl uskutečnit následující den.

Happy Halloween from the International Space Station 🎃 Can you guess who we are dressed up as? / Glædelig Halloween fra den Internationale Rumstation 👻 Kan du gætte hvem er vi klædt ud som?#Huginn #Halloween #space #iss pic.twitter.com/kAbb9xXKr8 — Andreas Mogensen (@Astro_Andreas) October 31, 2023

Furukawa má na hlavě zelený klobouk, který nosí Luigi, postavička z populární série videoher Super Mario od japonské společnosti Nintendo. Mogensenův převlek je zřejmě rýpnutím do konspirační teorie generace Z „Birds aren’t real,“ která říká, že ptáci ve skutečnosti neexistují a jsou to drony, jež používá americká vláda ke špehování jednotlivců. Outfit pomateného konspirátora doplnil ještě alobalovou čepicí, která podle konspirátorů účinně chrání před škodlivými sítěmi 5G. I ve vesmíru ho zřejmě může zasáhnout, co na tom, že tady již není chráněn zemskou atmosférou, a tak jej ohrožují mnohem nebezpečnější záření.

Kostýmy z předchozích let

V předchozích letech však měli astronauti své kostýmy daleko více propracované než letos. V roce 2009 si například se svým kostýmem velmi vyhrála americká astronautka Nicole P. Stott. Dokonce si i vydlabala dýni, i když v jejím případě šlo spíše o pomeranč.

Italský astronaut Luca S. Parmitano si splnil své přání letět jako Superman v roce 2015. Tehdy na palubě nechyběl ani strašidelný převlek Scotta J. Kellyho.

Superhrdinové nechyběli na ISS ani o dva roky později, v podobě Spidermana Paola A. Nespoliho nebo Batmana, kterého ztvárnil americký kosmonaut Mark T. Vande Hei.

A co Vánoce?

ISS je proslulá tím, že přestože jsou vesmírní cestovatelé daleko od domova, dokáží si svátky, jako je Halloween nebo Vánoce, náležitě užít. Na ty si tradičně dávají dárky a snaží se zpříjemnit si společně strávený čas ve vesmíru.

NASA se rovněž mimo jiné v předvánočním čase stará o to, aby si i astronauti mohli vychutnat tradiční jídlo, navzdory náročným podmínkám na stanici. Oblíbené pokrmy jsou zmraženy a speciálně zabaleny, aby vydržely. A v roce 2015 si astronauti dokonce přivezli i vánoční stromek, který jim v proskleném prostoru vesmírné stanice krásně levitoval.