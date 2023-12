Parádní podívaná: komunita vytvořila trailer z GTA 6 v engine GTA 5

První trailer na GTA 6 ohromil fanoušky dechberoucím vizuálním zpracováním

Obrovský grafický posun kupředu podtrhuje i povedená předělávka ukázky v enginu z GTA 5

Rockstar Games dlouhodobě patří k hrstce videoherních studií, která se s každým dalším projektem snaží posouvat hranice technického zpracování. A podle prvního traileru, který před několika dny pobláznil značnou část internetové komunity, tomu nebude jinak ani v případě očekávaného Grand Theft Auto 6. O výrazném vizuálním pokroku ostatně vypovídá také zdařilá předělávka první ukázky z GTA 6 v enginu GTA 5, tedy hry z roku 2013.

Trailer na GTA 6, akorát v enginu GTA 5

Povedená předělávka se objevila na YouTube kanálu s názvem GTA Belgium a s pomocí záběrů z deset let staré hry věrně napodobuje řadu scén z první upoutávky na Grand Theft Auto 6. Video zdůrazňuje místy až propastný rozdíl v grafickém zpracování mezi jednotlivými tituly, byť se zároveň sluší podotknout, že ani navzdory zjevným nedostatkům oproti mnoha moderním titulům se „pátý“ díl legendární akční série nemá za co stydět. Zub času se na něm podle nás nepodepsal tolik, jak by se u více než deset let staré hry dalo očekávat. Navíc je třeba si uvědomit, že GTA 5 původně vyšlo pro PlayStation 3 a Xbox 360, od nichž nás z dnešního pohledu dělí dvě konzolové generace.

Nová laťka pro hry v otevřeném světě?

Na základě zveřejněného traileru a historie studia Rockstar Games lze očekávat, že GTA 6 bude jednou z nejlépe vypadajících her s otevřeným světem, což v roce 2018 platilo i pro Red Dead Redemption 2. Zároveň je třeba zmínit, že trailer obsahuje záběry z rozpracované verze hry, a bude tak velmi zajímavé sledovat, zda se tvůrcům podaří vysoko nastavenou laťku udržet až do vydání.

Očekávané pokračování Grand Theft Auto 6 by mělo dorazit v průběhu roku 2025 na PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Verzi pro PC zatím tvůrci nepotvrdili, byť se s největší pravděpodobností objeví na trhu až nějakou dobu po konzolovém vydání, jak tomu bylo v případě GTA 5 a naposledy i Red Dead Redemption 2.