Objevil se v traileru GTA 6. Floridský Joker teď požaduje miliony dolarů

V prvním traileru ke hře GTA 6 se objevila postava nápadně připomínající floridského Jokera

Ten se nyní ozval a Rockstar Games obvinil, že jeho podobiznu použili bez jakéhokoliv souhlasu

Kriminálník nyní žádá 2 miliony dolarů jako odškodné

První trailer ke hře GTA 6 (GTA VI) dokázal překonat hned několik rekordů. Stal se například vůbec nejsledovanějším nehudebním videem na YouTube, které dokázalo nejrychleji překonat hranice 30, 50 a 100 milionu zobrazení. Dnes, pět dní od vydání, se blíží k hranici 140 milionů přehrání.

Vzali jste mi identitu, chci 2 miliony dolarů!

Krátce po vydání traileru se na internetu začaly objevovat různé rozbory, ostatně jeden jsme pro vás připravili i my v redakci. Nešlo si například nevšimnout výrazné herní postavy, která se objevila v záběrech. Vše nasvědčuje tomu, že Rockstar Games jako předlohu použili tzv. „floridského Jokera“, vlastním jménem Lawrence Sullivan, kterému je nyní 35 let.

Sullivan byl v roce 2017 zatčen na Floridě kvůli držení marihuany a nedovoleného držení střelné zbraně. „Je to hodný kluk, má spoustu tetování, ale je to hodný kluk. Má své problémy a je mentálně postižený a hendikepovaný,“ komentovala tehdy jeho první zatčení Sullivanova matka pro stanici CBS Miami.

Reálný „floridský Joker“ se nyní ozval prostřednictvím svého účtu na TikToku. „Vzali jste mi mou podobu, můj život, tohle si nenechám líbit. Musíme si promluvit, GTA. Nebo mi musíte dát milion nebo dva,“ vzkazuje Sullivan Rockstaru.

Není to přitom poprvé, co se někdo ozval kvůli zneužití své osoby ve spojení s GTA. Americká herečka Lindsay Lohan v roce 2013 podala žalobu za to, že se údajně její postava objevila na jedné z nahrávacích obrazovek, aniž by k tomu dala souhlas. Soudní proces trval celých pět let, nicméně její stížnost nakonec soud zamítl.

Stejně to zřejmě dopadne i v případě Jokera. Tetování v očích má sice herní postava téměř identické, ale zbytek obličeje už má zcela odlišné znaky.

Jak dobře znáte sérii GTA?

V našem okolí neznáme prakticky nikoho, kdo by alespoň jeden z dílů série Grand Theft Auto nezkusil. Proto jsme pro vás připravili unikátní kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti o této legendární sérii. Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.

Váš výsledek Gouranga!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do roku 2025, kdy konečně vyjde GTA VI! Busted! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Jak se jmenuje vývojářské studio, které stojí za sérií Grand Theft Auto? Take-Two Interactive Take-Two Interactive Rockstar Games Rockstar Games Epic Games Epic Games Rockstar Interactive Rockstar Interactive Další #2. V které roce vyšel první díl GTA? 1995 1995 1997 1997 1999 1999 2001 2001 Další #3. Které GTA dosáhlo na serveru Metacritic nejvyššího hodnocení? (98 %) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto III Grand Theft Auto III Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Další #4. Ve kterém díle měl vystoupení hudebník Phil Collins? Grand Theft Auto III Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Další #5. Jak se jmenuje hlavní hrdina v GTA Vice City? Tommy Angelo Tommy Angelo Tommy Lee Tommy Lee Tommy Vercetti Tommy Vercetti Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Další #6. Jak se označovala kontroverzní minihra v GTA: San Andreas? Cold Ice Cold Ice Sixty-nine Sixty-nine Rocket Launch Rocket Launch Hot Coffee Hot Coffee Další #7. Jak se jmenuje droga, kterou distribuují Triády v GTA III? Spank Spank Swag Swag Sang Sang Skunk Skunk Další #8. Kolik vydělalo GTA V během prvních 24 hodin od uvedení? 200 milionů USD 200 milionů USD 400 milionů USD 400 milionů USD 800 milionů USD 800 milionů USD 1 miliardu USD 1 miliardu USD Další #9. Jak se jmenuje rostlina, která vás v GTA V promění ve zvíře? Peyote Peyote Mullein Mullein Poppy Poppy Daisy Daisy Další #10. Jak se jmenoval díl, který vyšel po Grand Theft Auto III? Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Mystic Stories Grand Theft Auto: Mystic Stories Další #11. Jak se jmenuje nejlepší kamarád Lamara? Trevor Trevor Franklin Franklin Michael Michael Amanda Amanda Další #12. Která celebrita žalovala tvůrce za údajné využití její podobizny v GTA V? Scarlett Johansson Scarlett Johansson Paris Hilton Paris Hilton Lindsay Lohan Lindsay Lohan Kate Hudson Kate Hudson Další #13. Jak se jmenuje město, ve kterém se odehrává děj Grand Theft Auto IV? Vice City Vice City Los Santos Los Santos San Fierro San Fierro Liberty City Liberty City Další #14. Jak se budou jmenovat dvě hlavní postavy v GTA VI? Bonnie a Clyde Bonnie a Clyde Clark a Kent Clark a Kent Jason a Lucia Jason a Lucia Ema a Harry Ema a Harry Další #15. Za kterou z těchto postav nebylo možné hrát v GTA V? Niko Bellic Niko Bellic Trevor Philips Trevor Philips Franklin Clinton Franklin Clinton Michael De Santa Michael De Santa Další #16. V kterém roce bylo vydáno GTA V? 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 Další #17. Jak se jmenovala fiktivní rocková kapela, která se objevila v dílech Vice City a San Andreas? Dancing Queen Dancing Queen Liberty Vice Liberty Vice Dolls of Destruction Dolls of Destruction Love Fist Love Fist Další #18. Z jakého auta útočníci zastřelili CJovu matku v GTA: San Andreas? žlutá Savanna žlutá Savanna zelený Sabre zelený Sabre černý Stallion černý Stallion oranžový Solair oranžový Solair Další #19. Jak se jmenuje fiktivní stát, ve kterém se bude odehrávat GTA VI? Bowler Bowler Vice Vice Leonida Leonida San Bernardino San Bernardino Další #20. Kdo namluvil postavu Mikhaila Faustina v GTA IV? Marek Vašut Marek Vašut Michael Hollick Michael Hollick Steven Ogg Steven Ogg Karel Roden Karel Roden Vyhodnotit kvíz