Parádní hry zdarma od Epicu! Stahujte Dead Island 2 i horor Happy Game od Amanity

V digitálním herním obchodě Epic Games Store odstartoval každoroční výprodej Mega Sale, jehož součástí nejsou pouze velké slevy na vybrané tituly, ale také několik parádních her, které si můžete přidat do vaší digitální knihovničky úplně zdarma. Celá akce trvá až do 12. června, avšak hry zdarma se vždy po týdnu obměňují, takže s jejich aktivací rozhodně neotálejte. Až do 22. května můžete získat mnohokrát odložené, ale nakonec možná až nečekaně zdařilé pokračování zombie akce Dead Island a hororovou adventuru Happy Game z dílny českého studia Amanita Design.

Dead Island 2

K oznámení Dead Island 2 došlo už v roce 2014, poté se však komplikovaný vývoj přesouval od jednoho studia ke druhému, dokud nezakotvil u Dambuster Studios, interního týmu vydavatelství Deep Silver. Po několika restartech a řade odkladů se pokračování zombie akce z pohledu první osoby objevilo na pultech obchodů v dubnu 2023.

Na The Game Awards si hra vysloužila nominaci na nejlepší akční hru roku a dařilo se jí také komerčně – na kontě má přes 4 miliony prodaných kopií. V recenzích zaznívala chvála zejména na zábavnou kooperaci až pro tři hráče (hru si ale můžete bez problému zahrát i sólo, pozn. red.) a propracovaný soubojový systém, ve kterém není nouze o hektolitry krve a vzdechem létající končetiny.

Happy Game

U děsivých výjevů ještě zůstaneme, avšak od nemrtvých se plynule přesuneme k nočním můrám v hororové adventuře Happy Game od známého tuzemského studia Amanita Design. Autorem hry je designér a výtvarník Jaromír Plachý, který si dle svých slov potřeboval odpočinout od tvorby humorných her. Touha po značně odlišném zážitku dala vzniknout hororu Happy Game, který je sice plný zneklidňujících výjevů, ale zároveň si zachovává pro Amanitu typickou estetiku.

