Ubisoft to nevzdává! Neustále odkládaný remake Prince of Persia: The Sands of Time dorazí do několika měsíců

Po sérii zpoždění Ubisoft oznámil, že remake Prince of Persia: The Sands of Time vyjde do konce fiskálního roku 2025-2026

Hra by měla přispět k finančním výsledkům Ubisoftu spolu s dalšími tituly jako Assassin’s Creed Shadows a Rainbow Six Mobile

Není zatím jasné, jestli na projektu pořád spolupracují původní tvůrce Jordan Mechner a dabér Yuri Lowenthal

Ubisoft oficiálně oznámil, že dlouho očekávaný remake hry Prince of Persia: The Sands of Time vyjde nejpozději do 31. března 2026, tedy do konce fiskálního roku 2025-2026. Oznámení přichází po letech vývoje, který byl plný zpoždění, odkladů, problémů a došlo dokonce i na změnu vývojářského studia.

Další fiskál, další naděje

Informaci potvrdil Ubisoft ve svém nejnovější finanční zprávě, kde uvedl remake Prince of Persia jako jeden z titulů, které mají podpořit výsledky společnosti v aktuálním fiskálním roce, jak reportuje Insider Gaming. Ubisoft zároveň potvrdil, že největšími tahouny budou Assassin’s Creed Shadows a Siege X, remake Prince of Persia pak doplní hry jako Anno 117: Pax Romana, Rainbow Six Mobile a The Division Resurgence.

Původně měl remake toho možná nejoblíbenějšího Prince vyjít již v lednu 2021, od té doby čelil několika odkladům, převedení vývoje do studia Ubisoft Montréal a podle některých zpráv i restartu vývoje od začátku. Komplikace tak vzbuzují obavy, že projekt přišel o zapojení původního tvůrce série Jordana Mechnera a ikonického dabéra Yuriho Lowenthala (aktuálně třeba herní Spider-Man), kteří byli s projektem spojeni při jeho oznámení v roce 2020.

Informace za rohem

Pokud Ubisoft tentokrát skutečně dodrží slíbené datum vydání a remake Prince of Persia: The Sands of Time vyjde de facto do několika měsíců, nenechají na sebe „první“ konkrétní informace dlouho čekat. Teoreticky se můžeme dočkat třeba už během letního Summer Game Festu, nebo o něco později. Ostatně Ubisoft si může udělat kdykoliv svůj vlastní stream Ubisoft Forward a tam staronového Prince s velkou parádou představit.

Tolik odkladů, obzvláště u „obyčejného remaku“ (s velkým důrazem na uvozovky…) není zrovna běžné, nicméně Ubisoft je v poslední době na příliš mnoho odkladů odborník. Stačí vzpomenout třeba na nakonec vydanou pirátskou online akci Skull & Bones, nebo na Beyond Good & Evil 2, které pro změnu nejspíš nikdy nevyjde.

Na druhou stranu zrovna odklad nedávno vydaného Assassin’s Creed Shadows se firmě osvědčil – hra vyšla v solidním stavu a těšila se jak dobrým recenzím, tak spokojeným ohlasům hráčů. A nakonec i slušnému komerčnímu úspěchu.

Rozporuplné první reakce

Ale zpátky k Princi z Persie, který si od svého prvního odhalení prošel fascinujícím, nestandardním, zdlouhavým a náročným vývojovým cyklem. Projekt, oznámený v září 2020, původně vedla studia Ubisoft Pune a Ubisoft Mumbai s vydáním, které bylo tehdy za rohem. Remake měl totiž vyjít už v lednu 2021. Na tom by ještě nemuselo být nic divného, studia oznamují některé hry krátce před vydáním, nebo je při oznámení třeba i rovnou vydají (např. Apex Legends, remake Oblivionu).

Jenže úplně první trailer se setkal s poměrně drsnou kritikou ze strany fanoušků i médií. Prakticky všichni kritizovali rozporuplný vizuál, který rozhodně nepůsobil jako plnohodnotný remake, ale jako podivný remaster, kterému chybí péče.

V reakci na značnou negativní odezvu Ubisoft nejprve odložil hru na březen 2021 s odůvodněním, že potřebuje více času na dodání produktu, který bude působit „svěže a zároveň zůstane věrný originálu.“ První odložení implicitně přiznalo, že první ukázka projektu minula cíl. Na druhou stranu odklad doslova o pár měsíců málokdy co zachrání, a tak nad projektem pořád visel velký otazník.

Eskalace

Situace eskalovala v únoru 2021, kdy Ubisoft odložil remake na neurčito, což není nikdy dobré znamení. Pokud vám hra sklouzne z konkrétního data na nové „neurčito“, nevěští to nic dobrého. Spekulace o podstatně větších vývojových překážkách, než se původně předpokládalo, začínaly nabírat na síle.

Zlom nastal v květnu 2022, kdy Ubisoft oznámil, že vedení vývoje přebírá Ubisoft Montreal, uznávané studio stojící za původní trilogií Sands of Time. Změnu studia, což je praktika, která se v herním průmyslu děje opravdu jen zřídka, doprovázela prohlášení o nutnosti revize ohledně rozsahu hry, což naznačovalo zásadní přehodnocení a téměř úplný restart projektu, spíše než pouhé pokračování stávající práce.

Nekončící problémy

Dalším podtržením nemalých problémů projektu bylo červnové potvrzení dalšího odkladu v roce 2022, které posunulo vydání až za fiskální rok 2023, přičemž obchody přestaly brát předobjednávky. Ubisoft sice tvrdil, že vývoj pokračuje, ale jistě si dokážete představit, že touhle dobou bylo kolem projektu víc otázek než odpovědí. Něco tady bylo očividně špatně.

Teprve v květnu 2023 poskytl producent z Ubisoft Montreal upřímný update: remake je „aktuálně ve fázi konceptu.“ To v podstatě potvrdilo, že projekt skutečně prošel úplným restartem, přičemž nový tým od základu přehodnocuje jádro designu, vytváří nové prototypy a zapracovává zpětnou vazbu od komunity.

Pro posílení restartovaného projektu se v červnu 2024 oficiálně zapojilo do vývojových snah studio Ubisoft Toronto. Zprávy z různých novinářských zdrojů a od insiderů naznačovaly, že verze, která je nyní ve vývoji, je naprostým odklonem od původního pokusu. Mělo jít údajně o kompletní grafickou přestavbu, nové animace a přepracované mechaniky pro boj a parkour. Vývoj měl být snad konečně veden správným směrem s tím, že vydáním na sebe nenechá dlouho čekat.

Konec na dohled

Původní vývojový tým údajně čelil technickým problémům, zejména s enginem Anvil, který nebyl ze své podstaty navržen pro charakteristické mechaniky přetáčení času, ani pro její lineární strukturu. Nové vedení v Ubisoft Montreal formulovalo designovou filozofii soustředěnou na úctu k původní hře s cílem zachovat základní oblíbené prvky a zároveň aktualizovat aspekty jako boj a hloubku postav, zejména u Farah. Modernizace měla být opatrná, citlivá a selektivní.

Teď přetočme čas zase zpátky do současnosti – začátkem letošního Ubisoft oznámil, že remake Prince of Persia: The Sands of Time vyjde do konce března 2026. Hra je údajně v „plné produkci“ a nezbývá než doufat, že tentokrát se to už opravdu podaří dotáhnout do zdárného konce. A že hra vyjde v důstojném, neuspěchaném a hotovém stavu, který nebude dělat původnímu titulu ostudu.

