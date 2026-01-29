TOPlist

Papež varoval před hříšnou konverzací s AI. Čekají vás bolestivé následky, tvrdí

Jakub Fišer
Jakub Fišer 29. 1. 18:00
Papež Lev XIV. a umělá inteligence
  • Papež ve svém lednovém poselství varoval před trendem randění s umělou inteligencí
  • Připomněl, že jde o „svět zrcadel“, který může vést k „bolestivým následkům“

Umělá inteligence může výrazně přispívat k rozkladu mezilidských vztahů a vést k bolestivým důsledkům pro jednotlivce i společnost. Prohlásil to papež Lev XIV. ve svém poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků, zvláštní obavy přitom vyjádřil ohledně koncepce AI partnerů a milostného dopisování s neživými chatboty.

Papež varoval před „hříšnou AI“

Svatý otec ve svém poselství upozornil, že je čím dál těžší poznat, zda komunikujeme s člověkem, nebo s robotem. Nejde přitom jen o komunikaci jako takovou, ale i o to rozeznat obsah generovaný AI a obsah vycházející ze skutečného světě. Obavy vyjádřil i z AI „přítelkyň“ a „přítelů“, kteří jsou neustále dostupní, přehnaně vstřícní a emočně přizpůsobiví. Podle něj takové systémy využívají naši potřebu vztahu, ale místo skutečného dialogu vytvářejí „svět zrcadel“, kde slyšíme jen vlastní ozvěnu.​



Papež s Apple Watch



„Digitální technologie mohou radikálně změnit některé základní pilíře lidské civilizace, které jsou někdy považovány za samozřejmé. […] Technologie, která využívá naši potřebu vztahů, může vést nejen k bolestivým důsledkům v životech jednotlivců, ale také k poškození sociální, kulturní a politické struktury společnosti,“ prohlásil papež.

Co řekl papež Lev XIV. na adresu umělé inteligence?

  • „Obličeje a hlasy jsou posvátné. […] Zachovat lidské obličeje a hlasy znamená tedy zachovat toto razítko, tento nezmazatelný odraz Boží lásky.“
  • „Výzva tedy není technologická, ale antropologická. Chránit obličeje a hlasy znamená nakonec chránit nás samotné.“
  • „Chatboty […] se mohou stát skrytými architekty našich emočních stavů a tak vtrhnout a zabrat naši intimní sféru.“
  • „Správná regulace může ochránit jednotlivce před vytvářením emočních vazeb na chatboty a omezit šíření falešných, manipulativních nebo zavádějících obsažích.“
  • „Mediální a komunikační společnosti nesmí dovolit, aby algoritmy navržené k zachycení pár dalších sekund pozornosti za každou cenu převážily nad jejich profesními hodnotami, které směřují k hledání pravdy.“

Nejde přitom o první varování Vatikánu před umělou inteligencí – už papež František v roce 2024 upozorňoval na „perverzní“ využití simulace, které deformuje vztah k realitě. Současně Vatikán řeší příval deepfake videí a falešných prohlášení, která papeži vkládají do úst výroky, jež nikdy nepronesl. Církev tak paradoxně bojuje s AI na dvou frontách: proti manipulaci informací i proti náhražkám lidské blízkosti.



Vztah na míru: 65 % Čechů by podle nového průzkumu randilo s umělou inteligencí (ilustrační obrázek)



Kapitoly článku