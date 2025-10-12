Pamatujete na obří kauzu Antennagate u iPhone 4? Katastrofu tehdy odvrátil tajný update softwaru

- Vzpomínáte na legendární kauzu zvanou Antennagate, která souvisela se slabým signálem u iPhone 4?
- Apple tehdy čelil silné kritice, chybu se mu však podařilo zamaskovat tajnou aktualizací operačního systému
- Skutečnou – hardwarovou – opravu přinesl až následující model s označením iPhone 4S
Technologické firmy často čelí různým kontroverzím. Ať už kvůli neutuchající honbě za ziskem, snaze o inovativní řešení, které může být v rozporu s etikou či transparentností, nebo zkrátka z důvodu náročnosti vývoje, což následně na vlastní kůži pocítí i koncoví spotřebitelé. Podobné nešvary se pochopitelně nevyhnuly ani iPhonům od Applu, přičemž ten úplné první se odehrál už před 15 lety.
hey wanna see something kinda interesting? this was the entire fix to the iPhone Antennagate in 2010. 20 bytes. pic.twitter.com/XSSBmg2rCr
— sam henri gold (@samhenrigold) October 7, 2025
Záhadné řešení Antennagate
První velká kontroverze kolem jablečných telefonů souvisela s modelem iPhone 4. Uživatelé si tehdy stěžovali, že zařízení zcela ztrácí signál v závislosti na úchopu. Kauza se slabým příjmem signálu vešla ve známost jako Antennagate. Steve Jobs tehdy nejprve naznačoval, že lidé zkrátka drží telefon v ruce špatným způsobem, ale nakonec všem majitelům iPhone 4 nabídl bezplatné pouzdro, které mělo nepříjemný problém zmírňovat. Řešení však v tichosti přinesla až aktualizaci operačního systém na verzi iOS 4.0.1. Dodnes není jasné, jak se tehdy společnosti Apple podařilo vyřešit tento problém bez nutnosti stáhnout zařízení z globálního trhu.
Až o rok později technologický gigant z Cupertina anténu kompletně přepracoval, aby bez problému fungovala v nerezovém rámu iPhonu 4S. Teprve nedávno šikovný inženýr na sociální síti X odhalil, v čem spočívala záhadná softwarová oprava ve verzi 4.0.1. Věřte tomu nebo ne, ale šlo pouze o 20bajtovou aktualizaci.
Inženýr Sam Henri Gold odhalil, že oprava problému u iPhone 4 v roce 2010 spočívala pouze v úpravě několika řádků kódu. Pomocí reverzního inženýrství verzí iOS 4.0 a 4.0.1 objevil přesné změny, které Apple tehdy provedl. Zjednodušeně by se dalo říct, že technologický gigant v podstatě špatně vypočítal skutečnou sílu signálu iPhone 4. Zařízení často zobrazovalo čtyři nebo pět čárek, i když byl příjem ve skutečnosti mnohem slabší. Proto se signál telefonu při držení v ruce zdánlivě dramaticky snížil z pěti čárek třeba na dvě, což vyvolávalo dojem, že se jedná o závažnou poruchu antény.
Pár řádků kódu
Apple se rozhodl pro velmi jednoduchou opravu – zobrazované hodnoty na displeji upravil tak, aby lépe odrážely skutečnou sílu signálu. V praxi to znamenalo, že uživatelé viděli méně pětibodových hodnot, ale zároveň zaznamenali méně drastických poklesů. Níže uvedený graf ukazuje rozdíl mezi původními výpočty signálu a skutečnými hodnotami, které reflektoval až onen iOS 4.0.1.
Společnost dokonce upravila výšku spodních čárek, aby byly vizuálně vyváženější. To však nemění nic na to, že iPhone 4 měl skutečný problém s anténou, která aktualizace softwaru pouze zmírnila. Skutečné řešení přinesl až zmíněný iPhone 4S. Teprve pak se kauza Antennagate skutečně stala minulostí.