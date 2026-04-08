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Pádný argument, nebo jen lenost? Samsung, Apple ani Google nevěří křemíkovým bateriím

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 8. 4. 15:00
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Odhalené vnitřnosti chytrého telefonu (ilustrační obrázek)
  • Největší inovací v mobilním světě poslední doby je nový typ baterií
  • Ten je postavený na křemíkové bázi a vsází na něj primárně čínští výrobci
  • Apple, Google a Samsung se tvrdošíjně drží klasiky a snaží se to všelijak omlouvat

Křemíkovo-uhlíkové (Si/C) baterie jsou bez debat skvělou inovací, která umožnila výrobcům výrazně zvýšit kapacitu při zachování původních rozměrů. Díky tomu si můžeme užívat telefony, které mají akumulátory s kapacitou klidně 8 000 mAh v šasi s tloušťkou 8 mm. To ale platí jen pro čínské výrobce a „svatá trojice“ v podobě Applu, Googlu a Samsungu se stále drží klasických baterií. Stojí za tím jejich lenost, nebo k tomu mají nějaké dobré důvody?

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Kapitoly článku
Nová technologie, která dává smysl
Jsou křemíkové baterie bezpečné?
Za vším hledej peníze
Samsung možná nakonec nové baterie nabídne

Nová technologie, která dává smysl

V tomto novém typu baterií je nahrazena grafitová anoda křemíkem, což zvyšuje energetickou hustotu o 10–13 % a kapacitu při zachování menších rozměrů. Výsledkem je baterie s vyšší kapacitou, ale ve stejné nebo dokonce ještě tenčí konstrukci. To je ideální nejenom pro skládací telefony, ale tyto baterie by určitě ocenily i společnosti Samsung a Apple.

Honor Magic V6 a jeho křemíková baterie
Honor Magic V6 a jeho křemíková baterie

Pokud by je tito technologičtí giganti používali, nemusely být jejich tenké telefony iPhone Air a Galaxy S25 Edge osazeny bateriemi o kapacitách běžných před deseti lety a možná by se z nich nestaly takové prodejní propadáky. Ani jeden z těchto dvou výrobců je ale nemá, nenabízí je ani Google a tito tři výrobci se stále drží zastaralého typu s grafitovou anodou. A tuto skutečnost se snaží všelijak ospravedlnit.

Jsou křemíkové baterie bezpečné?

Když byl jeden z inženýrů Googlu dotázán na to, proč nejsou telefony Pixel osazeny tímto novým typem baterie, jeho odpověď byla poměrně rázná – dle něj nejsou dotažené, mohou být nebezpečné a postrádají odolnost. A není třeba si domýšlet, že podobný názor na ně mají pravděpodobně i Samsung s Applem, protože ti se jim tvrdošíjně vyhýbají také.

Baterie chytrého telefonu Apple iPhone
Baterie chytrého telefonu Apple iPhone

Čínští výrobci, v čele se značkami Honor a OnePlus, ale silně nesouhlasí a ukazují, že se Google a ostatní možná jen vymlouvají. Honor tvrdí, že provádí testy odolnosti proti propíchnutí, extrémnímu namáhání, strukturální deformaci či stabilitě při vysokých teplotách, a to vše dokonce nad rámec standardně vyžadovaných mezinárodních certifikací.

OnePlus Turbo 6 a jeho velká baterie
OnePlus Turbo 6 a jeho velká baterie

OnePlus pak zmiňuje, že své křemíkovo-uhlíkové baterie podrobuje více než 70 unikátním testům a zaručuje, že si tyto akumulátory zachovají po čtyřech letech provozu více než 80 % původní kapacity. Telefonů s tímto novým typem baterií navíc byly prodány již miliony, k dispozici jsou od roku 2023 a zprávy naznačující jejich nebezpečnost se neobjevují.

Za vším hledej peníze

Spíše to vypadá, že žehrání na bezpečnost této technologie jsou pouze výmluvy a hlavní důvod, proč Apple, Google ani Samsung tyto baterie nenabízí, má finanční původ. Investice do stávajících bateriových systémů byly miliardové a jejich nahrazení novou technologií by bylo obrovskou finanční zátěží, kterou evidentně tito výrobci podstupovat nechtějí.

Baterie se 100% křemíkovou anodou
Baterie se 100% křemíkovou anodou

Z hlediska výroby jsou křemíkovo-uhlíkové baterie o zhruba 20 až 40 % dražší než klasické akumulátory a pochopitelně je třeba mít zcela jiné výrobní linky. Kombinace vyšší výrobní ceny a nutnosti přestavět výrobní linky, což je samozřejmě extrémně drahé, drží tyto výrobce zaseklé u dnes již zastaralé původní technologie a na lepší časy se bude blýskat jen velmi pomalu.



Honor Magic 8 Pro v bílé barvě



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Samsung možná nakonec nové baterie nabídne

Nejnovější zprávy hovoří o tom, že Samsung přece jen nový typ akumulátorů připravuje a testuje, nicméně dříve než příští rok se jich v telefonech Galaxy nedočkáme. Snad se k němu přidají i Google s Applem, protože nůžky v oblasti baterií se rozevírají čím dál víc a neustále přešlapovat na místě by se těmto tradičním výrobcům nemuselo vyplatit.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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