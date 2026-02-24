TOPlist

Ovládání objektivu na dálku bez fotoaparátu? Pro Tamron to není sci-fi, ale realita

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 24. 2. 6:30
Bezdrátový dongle pro ovládání objektivů Tamron Link
  • Tamron představil nový dongle Link, který rozšíří možnosti vašich objektivů
  • Kromě aktualizace jej můžete na dálku ovládat, třeba z chytrého telefonu
  • Prozatím Tamron Link podporuje 16 objektivů, v budoucnu jich bude přibývat

Svět fotografie se neposouvá kupředu tak rychle, jako například oblast chytrých telefonů, přesto někteří výrobci umí příjemně překvapit. Japonský Tamron, který se zaměřuje na výrobu kvalitních objektivů za relativně příznivou cenu, nicméně pro své inovativní postupy zrovna známý není. Přesto nyní představil nový USB-C dongle který bezdrátově připojuje kompatibilní objektivy k mobilním zařízením a notebookům, aby je bylo možné ovládat na dálku, přičemž pro začátek má tato vychytávka fungovat hned s šestnácti objektivy této značky.

Dongle, který vás zbaví kabelu

Dongle funguje s celou řadou objektivů Tamron s bajonetem Sony E, Nikon Z a Canon RF pro fotoaparáty s APS-C senzory, alespoň podle informací serveru PetaPixel. Další objektivy budou podporovány později v rámci budoucích aktualizací. Dongle bezdrátově připojuje objektivy k aplikaci Tamron Lens Utility, která byla představena v červnu loňského roku a je k dispozici pro iOS a iPadOS, mobilní zařízení Android, PC a Mac. Samotná aplikace není pro používání objektivů Tamron nezbytná, ale přináší některé pokročilé funkce, které mohou být užitečné při natáčení videa bez kompletního týmu kameramanů nebo při fotografování, kdy je třeba provést přesné nastavení.

Bezdrátový dongle pro ovládání objektivů Tamron Link
V rámci aplikace můžete nastavit různé polohy zaostření a upřesnit, jak dlouho bude trvat objektivu přechod mezi nimi, čímž vytvoříte automatický a plynulý přechod, při kterém se zaostření ve videu dynamicky přesouvá z jedné osoby na druhou. Můžete také elektronicky omezit rozsah zaostření objektivu, abyste se při snímání pohybujícího se objektu náhodou nezaměřili na něco v pozadí, což může zničit celý záběr.



Nechybí ani možnost změnit směr zaostřování a clony, přepínání mezi lineárními a nelineárními úpravami ostření a přizpůsobení funkce tlačítek na objektivu. Dokonce i aktualizace firmwaru budou díky tomuto donglu o něco pohodlnější, i když přes Bluetooth mohou trvat o něco déle. Tamron-Link stojí 50 dolarů (přibližně 1250 korun s daní), je již k dispozici a i když je jeho dosah Bluetooth omezen na něco málo přes 5 metrů, alespoň se zbavíte jednoho využití kabelu navíc.

Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Kapitoly článku