Vyzkoušeli jsme Sony Alpha 7 V: zásadní evoluce pro foto i video

Sony včera oficiálně představilo pátou generaci své nejuniverzálnější full-frame řady – Alpha 7 V. Jde o jeden z nejočekávanějších fotoaparátů letošního roku, protože řada A7 patří dlouhodobě k jedné z nejpopulárnějších modelových řad japonského výrobce. Dnes jsme měli možnost si novinku osobně vyzkoušet v Praze a první dojmy jsou jednoznačné: jde o jeden z nejvýraznějších posunů v historii základní řady A7. Sony tentokrát nesází jen na drobná vylepšení, ale přináší zásadní skok v oblasti výkonu, videa i umělé inteligence.
Nový 33Mpx Exmor RS: rychlejší čtení, více detailů
Srdcem A7 V je nově vyvinutý částečně skládaný 33Mpx Exmor RS CMOS senzor, kombinovaný s procesorem BIONZ XR2 (v podstatě 2× XR1), který obsahuje i integrovanou jednotku pro zpracování AI. To se projevuje prakticky ve všech oblastech – od ostření přes podání barev až po odezvu celého systému.
Podle Sony jde o jeden z největších interních skoků, které řada A7 kdy dostala. Mě osobně nadchla větší efektivita, díky které fotoaparát vydrží při běžném provozu až o 29 % déle na baterii. To je za mě při zachování stejného akumulátoru naprosto skvělé.
Výrazný skok v ostření díky AI
Novinka přináší až 30% zlepšení Real-time Recognition AF, který díky umělé inteligenci přesněji identifikuje lidi, zvířata, ptáky i dynamické objekty. K dispozici je 759 AF bodů s pokrytím až 94 % plochy snímače, a to i při velmi slabém světle (až do EV –4). V praxi se ostření jeví jako neuvěřitelně rychlé a drží se objektu s jistotou, na kterou se velmi rychle zvyká.
Příjemným překvapením je i funkce Pre-Capture, která ukládá až vteřinu obrazu před samotným domáčknutím spouště – ideální pro sport, zvířata nebo jakoukoli akci, kde člověk nechce nic prošvihnout. I když domáčknete spoušť o trochu později, díky téhle volitelné funkci můžete být v klidu, protože byla uložena sekvence fotografií 0,3 až 1 vteřinu zpětně.
Sériové snímání až 30 fps bez blackoutu
Díky rychlejšímu čtení z čipu je možné fotit až 30 snímků/sekundu se sledováním AF/AE, a to i do 14bit RAWu, což je v této kategorii skutečně výjimečné. Rolling shutter je podle prvních dojmů opět o kus lépe kontrolovaný, takže se dá fotit i rychlejší pohyb bez výrazných deformací linií. Opět o krok blíže k vrcholným řadám.
16krokový dynamický rozsah a nové automatické vyvážení bílé
Sony zdůrazňuje až 16 EV dynamického rozsahu – samozřejmě v ideálních podmínkách – ale reálně jsou vidět velmi příjemné přechody ve stínech i světlech. Nové AI vyvážení bílé navíc lépe chápe celkovou scénu a pracuje s charakterem světla, což minimalizuje tradiční problémy se žárovkami či smíšeným osvětlením. Sony opět klade důraz na precizní tón pleti.
Video konečně bez kompromisů: 4K 60p z plného snímače a 10bit
Největší radost ale budou mít tvůrci videa. A7 V poprvé v historii řady nabízí:
- 4K 60p full-frame ze 7K oversamplingu
- 4K 120p v APS-C/Super 35
- 10bit 4:2:2 záznam
- S-Cinetone i další profi obrazové profily
- Full Pixel Readout bez pixel binningu
Zejména 4K 60p z plného snímače je velká a dlouho očekávaná změna. Video je detailní, perfektně stabilní a s velmi příjemnou barevností. Stabilizace nabízí i Dynamic Active Mode, který pomáhá při natáčení z ruky, ten jsem si pochvaloval již u Sony ZV-E1, ale zde je to ještě o úroveň výš.
Skvělou zprávou je i vylepšené chlazení, konečně! Nově Sony slibuje nepřetržitý záznam ve 4K/60fps při 40°C po dobu 50 minut. Minulá generace zvládla jen 10 minut a pak se začala vypínat. Takže i natáčení svateb a delších sekvencí venku by nyní mělo být takřka bez kompromisů.
Nově potěší také funkce Auto Framing, která při natáčení sama udržuje subjekt v záběru. A podle Sony je vylepšený i interní mikrofon – šum pozadí a interferenci dokáže lépe eliminovat – zde byly použity algoritmy ze Sony ANC sluchátek.
První dojmy z testování
Na první uchopení působí A7 V jako příjemně vylepšená A7 IV s o něco robustnějším gripem. Ovládání je rychlé, menu reaguje okamžitě a vše působí o něco profesionálnějším dojmem.
Výklopně-otočný čtyřosý displej je velmi praktický – umožňuje klasické vyklopení do boku, ale nově i vytažení před sebe. Obrazovka má dostatečný jas, je krásně jemná (téměř dvojnásobně) a navíc bez kompromisů použitelná pro horizontální i vertikální práci. Nyní se totiž rozhraní systému přizpůsobuje orientaci fotoaparátu, a to i v hledáčku.
Díky Wi-Fi 6E, dvojitým USB-C portům a lepšímu workflow má A7 V už skutečně blízko k profi třídě.
Cena a dostupnost
Sony Alpha 7 V půjde do prodeje za doporučených 74 999 Kč. To je s ohledem na parametry konkurenceschopná cena, zvlášť když jde o fotoaparát, který míří jak na ambiciózní fotografy, tak na profesionální video tvůrce.