Recenze Sony ZV-E1: kompaktní a maximálně univerzální Full Frame

Sony vloni představilo velmi zajímavý přírůstek do rodiny svých kamer

Novinka s názvem ZV-E1 je nejkompaktnějším a nejlehčím vlogovacím CMOS Full Frame fotoaparátem s vyměnitelnými objektivy

S kombinací pokročilých funkcí pro nahrávání videa, vynikající kvality obrazu a intuitivního ovládání je tento model ideální volbou pro ty, kteří chtějí posunout svůj obsah na novou úroveň

Sony ZV-E1 je navržena tak, aby vyhovovala potřebám moderních kreativců, ať už jde o youtubery, blogery, nebo profesionální filmaře, kteří vyžadují výkon, flexibilitu a kvalitu v jednom kompaktním balení. Pojďme se tedy ponořit do recenze a zjistit, jak Sony ZV-E1 obstojí v praxi a zda dokáže splnit vysoká očekávání, která na ni jsou kladena.

Design a zpracování

Sony ZV-E1 sdílí design s ostatními modely japonského výrobce – nejblíže má k řadě A6000. Rozměry kamery činí 121 × 71,9 × 54,3 mm, což z něj činí opravdu velmi kompaktní zařízení. Tělo z hořčíku a plastů je odolné, ale velmi lehké. Tělo s baterií váží pouhých 483 gramů. Zpracování je naprosto prvotřídní, nikde nic nevrže, všechno přesně lícuje a kamera se nezalekne ani hrubšího zacházení – výrobce dokonce uvádí, že se nezalekne prachu ani vysoké vlhkosti.

Tohle je stroj na každodenní natáčení v terénu. Potěší vás lehké a skladné tělo, odolnost a jednoduchost ovládání. Nenachází se zde hledáček, ale pouze displej. Grip je menší, takže si pro pohodlnější držení dokoupíte klec nebo nějaký držák, ale pokud nemáte hodně těžké sklo, dá se s tím v pohodě fungovat.

Hodně oceňuji velké tlačítko pro spuštění záznamu i přepínač pro vypnutí/zapnutí. Tlačítek je tu velká spousta a žádné mi nechybělo. Všechny ovládací prvky jsou dobře dostupné jednou rukou.

Jediné, co může překvapit, je nestandardní umístění sáněk pro blesk, či jiné příslušenství, mimo osu kamery. Nicméně většině uživatelů to příliš vadit nebude. Když zde dáte mikrofon, tak nevadí, že ho nemáte ve středu a naopak oceníte, že přes něj lépe uvidíte. Na přední straně se nachází klasické E-mount uchycení pro objektivy.

Otočný displej a prostředí systému

Nedílnou součást kamery představuje 3palcový výklopný, otočný a zároveň dotykový displej. Tohle řešení se mi velice líbí a hodí se pro většinu úkonů – samozřejmě perfektně pro vlogování. Velikost je zcela dostatečná a na obrazovce je všechno hezky vidět. Jas je dostatečně vysoký, takže všechno vidíte ostře i na jasném slunci.

Prostředí systému můžete ovládat dotyky, včetně nastavení. Chválím za panel s rychlým nastavením, na kterém najdete vše potřebné – pro nejčastěji používané funkce a volby nemusíte složitě lézt hluboko do nastavení.

Posunutím prstem k levému nebo pravému okraji displeje zobrazíte ikony v horní části, které ovládají režim snímání, nastavení Cinematic Vlog a další funkce. Pokud přejedete prstem po displeji nahoru, zobrazíte navíc nabídku funkcí (Fn).

Funkce a výbava

Technické specifikace jsou klíčové pro rozhodování mezi různými kamerami. Sony ZV-E1 nabízí 35mm snímač CMOS Exmor R typu Full Frame s rozlišením 12,1 Mpx a zpětným osvětlením. Přináší dynamický rozsah více než 15 EV (expozičních kroků), nízký šum, vysokou citlivost a výborné rozostření pozadí. Obrazový procesor BIONZ XR s až 8× větším výkonem vykazuje ještě vyšší citlivost, preciznější vykreslení gradace a reprodukci barev a lepší snižování šumu.

Maximální frekvence snímkování činí u 4K 120 fps (nutné si stáhnout bezplatný licenční klíč ze stránky aktualizací společnosti Sony a nainstalovat jej) a ve Full HD 240 fps. I u těchto formátů lze využít 10bitový 4:2:2 záznam barev. Maximální přenosová rychlost činí 600 Mb/s. Ostřících bodů u fotografie je max. 759 bodů a u videa max. 627 bodů. ISO nastavíte od 80 do 102 400 (s možností rozšíření na ISO 40–409 600). Součástí je elektronická závěrka pro fotografie 1/8000 až 30 s a pro video 1/8000 až 1 s.

Filmaře také potěší možnost nahrání vlastních LUT souborů přímo do kamery. Nahrávat lze jak v H.265, tak i v H.264. Samozřejmostí je integrace S-Log 3 s rozsahem více než 14 EV pro následnou postprodukční gradaci a S-Cinetone, který poskytuje přirozený filmový vzhled bez nutnosti následné úpravy barev. Tento režim jsem si poměrně oblíbil. Natočený materiál už poté nepotřebuje tolik upravit, takže s postprocessingem netrávíte tolik času.

Na pravém boku se nachází slot pro paměťovou SD kartu, USB-C, vstupy pro mikrofon a sluchátka a microHDMI. Mezi konektivitou nechybí Bluetooth 4.2 a Wi-Fi 5. Na horní straně se nachází velký inteligentní mikrofon se 3 vložkami pro zachycení čistého zvuku, včetně hlasu hlavního objektu. V závislosti na vašem záběru můžete nastavit směrovost mikrofonu na Přední, Zadní, Všechny směry nebo Auto. Zvuk nahrává opravdu kvalitně a v 90 % případů nebudete potřebovat externí mikrofon – stačí akorát přidělat „deadcat“ proti větru.

Umělá inteligence kam se podíváte

Sony pro ostření používá dlouhá léta sledování obličeje a nebo očí. Nyní díky umělé inteligenci v reálném čase rozpoznává lidské tělo a pohyby. Sledováním kostry člověka dokáže stále ostřit i na osobu, která se odvrací od kamery nebo má na sobě masku. Bude zajímavé sledovat, kam se vývoj a pokrok AI dostane i u fotoaparátů a co všechno přinese. O tom, že nahráváte, jste informováni výrazným červeným rámečkem na displeji – nikdy se vám nestane, že byste neviděli, že zrovna (ne)nahráváte.

Další funkcí je automatické udržování objektu v rámci záběru. Video se stabilizuje dynamickou stabilizací a umělé inteligence rozpozná objekt zájmu, který se bude, díky ořezu obrazu, snažit udržovat v centru dění. Ve výsledku tu funguje poměrně dobře. Hodí se to zejména v terénu, kdy se nemusíte tolik soustředit na pohybující se osobu, aby v záběru byla stále na stejné pozici a záběr působil profesionálně a přirozeně – dost vám to usnadní právě tento režim.

Umělou inteligenci využívá i Automatická kompozice. Tato funkce díky technologii rozpoznávání objektů dynamicky upravuje rámeček videa tak, aby udržovala objekt ve středu pozornosti, i když je kamera staticky umístěna na stativu. To vytváří iluzi, že za kamerou stojí profesionální kameraman, protože hlavní subjekt zůstává v optimální pozici během celého záznamu. Funguje to pro natáčení ve Full HD, protože se dělá výřez ze 4K záběru. Kamera dokonce zvládá rozpoznat kdo mluví a zaměří se právě na tuto osobu.

Cinematic Vlog

Jedná se o vlogovací kameru, takže nesmí chybět další užitečná funkce, díky které můžete vytvářet „cinematic“ záběry. Snímkování se automaticky nastaví na 24 fps, obraz do širokoúhlého poměru stran Cinemascope (2,35:1) a dále si můžete zvolit Look (Vzhled) a Mood (Atmosféru), díky čemuž výsledné záběry mají přesně ten nádech, který požadujete.

Mezi další režimy patří Předvádění produktu (sledování objektu a ostření na něj a zpět na obličej), Rozostření pozadí (softwarově rozostřené pozadí), Efekt hladké pleti, Časosběrné video, Zoom s čistým obrazem (až 2×) ad.

Prvotřídní záznam

Sony ZV-E1 není žádná hračka pro občasné natáčení a vlogování. S touhle mašinou se dostanete na úplně jiný level a jedná se o vstupní bránu mezi profesionální kamery. Natáčí opravdu ve velmi vysoké kvalitě. Během testování jsem využíval hned 3 Full Frame objektivy – FE 2.8/24-70 GM II, pevný 50mm GM s clonou F1.2 a širokoúhlý s ohniskem 14mm a clonou F1.8. Většinou jsem natáčel ve 4K při 50 fps a v S-Log3. Výsledné video bylo exportováno ve 4K při 25 fps a v „cinematic“ formátu. Velkou část záběrů jsem tedy zpomalil 2×. Zhruba u poloviny jsem měl zapnutou aktivní stabilizaci obrazu.

5osá stabilizace obrazu je velmi dobrá, i přes to, že čip nemá tolik prostoru pro vyrovnávání otřesů. Většinou plně dostačuje základní stabilizace, při natáčení za chůze apod. přijde vhod aktivní dynamická stabilizace, která využívá AI k dorovnávání obrazu a je zhruba o 30 % účinnější než u dřívějších modelů. Tato funkce je skvělá pro vlogování, kdy si nemusíte příliš lámat hlavu s nějakým pevným držením kamery a software vše krásně vyhladí, takže s tím nemusíte poté ztrácet čas ani v postprodukci.

Automatické ostření je opět prvotřídní, jak je u Sony zvykem. Dokonce mi přijde přesnější a rychlejší než u nedávno testované FX 30. Ostření probíhá jak na oko u lidí, tak u zvířat. Na dotykovém displeji můžete i snadno označovat objekty. Nikdy se vám nestane, že by bylo něco neostré – čemuž dopomáhá i grafické zvýraznění objektů, na které je ostřeno.

Full Frame snímač se postará o dechberoucí bokeh efekt, velkou míru detailů a podrží vás v horších světelných podmínkách. Ani za špatného osvětlení se neobjevuje digitální šum – jedině, že byste zvedali až příliš vysoko ISO. Výsledný obraz je opravdu čistý, má krásnou kresbu a díky Slog3 se můžete těšit i na skvělý dynamický rozsah. Rozostřené pozadí můžete ještě více umocnit skly s nízkým clonovým číslem a výsledkem jsou opravdu „cinema“ záběry.

Ukázka fotografií

Vlogovací kamera, to není jen o natáčení krátkých videí, ale také o fotografování. Jen si musíte vystačit s displejem, hledáček se zde nenachází. To ovšem pro někoho nemusí být značná nevýhoda. Mně osobně to nijak nevadilo a naopak mě variabilita displeje a pohledu na něj opravdu bavila.

Hodně se mi líbilo i samotné focení. I když jsem měl kameru půjčenou převážně na testování kvality videa, natáčel jsem zhruba v 70 procentech a ve 30 % jsem fotografoval. Byl jsem fascinován rychlostí ostření a mírou detailů, které z Full Frame snímače lezou.

Byť grip není největší, tak když k tomu přidáte nějaké lehčí a univerzální sklo, můžete s ZV-E1 vyrazit na výlet či pořádnou túru a budete s sebou mít hodně výkonný stroj v kompaktním a lehkém provedení.

Výdrž baterie a nabíjení

Kamera pro získávání energie využívá baterii NP-FZ100, která disponuje kapacitou 2 280 mAh. Ta je univerzální i pro ostatní model – FX30, Sony α7 III, Sony α7 IV, Sony α9 II atd. Akumulátor lze nabíjet přímo v kameře nebo přes speciální nabíjecí stanici, kterou je nutné si dokoupit. Nabíjení z nuly do plna trvá přibližně 250 minut, což je tedy hodně dlouhá doba. Rychleji baterku nabijete skrze nabíjecí stanici, a to za 150 minut. Nabíjet kameru můžete pochopitelně i z powerbanky.

Ve výdrži ZV-E1 mezi ostatními kamerami nijak zvlášť nevybočuje, byť Sony zapracovalo na optimalizaci a efektivitě využívané energie. S výdrží budete jistě spokojeni, avšak pro delší natáčecí sety se jistě hodí mít u sebe více baterií. Při natáčení 10bitového 4K videa při 60 fps jsem se v průměru dostal nad hodinu a půl, a to při aktivní stabilizaci čipu a s objektivem s power zoomem.

Kamera se při záznamu se nijak zvlášť nezahřívá, i když zde není aktivní chlazení a místa pro odvod tepla vzhledem ke konstrukci také není tolik. Pokud nebudete ve velkém vedru natáčet ve 4K 60 fps hodně dlouho a nepřetržitě v kuse, nemělo by k zahřívání docházet.

Závěrečné hodnocení

Sony ZV-E1 si mě získala v každém směru. Popravdě jí nemám moc co vytknout. Přesně splňuje to, pro co je určená – dokonce svými schopnostmi zvládá téměř vše, co výrazně dražší profi kamery. Díky přijatelné ceně a bohaté výbavě s profesionálními funkcemi se hodí pro ty, kteří chtějí mít svoji tvorbu na vysoké, filmovější úrovni, ale zároveň nechtějí za kameru utrácet vysoké desetitisíce. I když jsou full frame objektivy dražší, rozhodně se tato investice vyplatí. Full Frame poskytuje detailnější záběry s takřka žádným šumem a navíc oceníte výrazný bokeh efekt, díky kterému vaše videa dostanete na vysokou úroveň.

S kamerou se velice dobře natáčí. Oceňuji kvalitní zpracování, bytelnou konstrukci, dostupnost tlačítek, kvalitní dotykový otočný displej a hlavně malé rozměry a lehkost. Chválím i za přívětivé uživatelské prostředí a za výdrž baterie. Kvalita záznamu je špičková, autofokus rychlý a přesný a stabilizace velice účinná. Vhod přijdou chytré funkce nebo kvalitní nahrávání zvuku. Někomu by sice mohl scházet hledáček nebo se může bát zahřívání, ale věřte mi, že tyto obavy rychle hodíte za hlavu.

S aktuální cenou 54 990 Kč se jedná o velice zajímavou koupi kamery s Full Frame snímačem. Za tuto částku už dostanete 10bitový záznam ve 4K až ve 120 fps. Stěžejní je kompaktní design a lehkost, což umožňuje snadné nošení kamery na cestách – ideální pro vlogery, kteří chtějí zachytit své dobrodružství s minimální námahou. Jestli chcete zvednout svůj obsah na vyšší úroveň, je Sony ZV-E1 nezpochybnitelně jednou z nejlepších možností na trhu.

Sony ZV-E1 9.2 Design a zpracování 9.8/10

















Funkce a výbava 9.5/10

















Kvalita fotografií 8.9/10

















Kvalita videa 9.3/10

















Displej a ovládání 9.4/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady poměr cena/výkon

4K, 120 fps, 10-bitový 4:2:2 záznam

kompaktní a lehká konstrukce, výměnné objektivy

S-Log 3, S-Cinetone, vlastní LUT soubory

otočný dotykový displej a menu nastavení

kvalita záznamu, stabilizace, perfektní ostření

Full Frame čip nabízí nízký šum a skvělou hloubku ostrosti

zvládne téměř vše, co výrazně dražší profi kamery Zápory někomu by mohl scházet hledáček

pomalejší nabíjení