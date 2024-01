Ovladač DualSense dostane dlouho očekávané vylepšení. Nebude ale zdarma

Ovladač DualSense trápí, dle fanoušků, nedostatečná výdrž

Napravit by to měla druhá generace, která je nejspíš v plánu

DualSense V2 se objevil na e-shopu Best Buy, cena zůstala stejná

Už nějakou dobu se spekuluje o vylepšené verzi herní konzole PlayStation 5 Pro, která má dorazit letos nebo příští rok. Málokdo si ale vzpomene také na ovladač DualSense, který – když nepočítáme verzi Edge – zůstal bez hardwarových inovací a revizí. Až nyní to vypadá, že druhá generace je na cestě.

Nový DualSense V2

Únik informací pochází z kanadské mutace e-shopu Best Buy a hovoří o nové verzi ovladače pro PlayStation 5, který je aktuálně přezdíván DualSense V2 (druhá verze). Best Buy na zařízení umístil cenovku 90 dolarů, což odpovídá zhruba 1 800 korunám včetně DPH. Cena je ale tím nejméně zajímavým prvkem.

Nová generace ovladače DualSense má přinést hardwarová vylepšení, mezi nimi některá velmi očekávaná. Nejvýraznější změnou má být výdrž baterie. Ta je stran uživatelů velice často podrobována ostré kritice. Uživatelé se shodují, že akumulátor v čase rychle degraduje a vydrží 3 až 4 hodiny na jedno nabití. Původní DualSense disponuje 1560mAh baterií a Sony lakonicky udává výdrž na „6 až 12 hodin“.

Popisek na Best Buy u nového DualSensu uvádí 12hodinovou výdrž, což může být vnímáno jako inovace, anebo jen další marketingově zabalené sdělení. A co víc, ve výpisu je také uvedeno, že ovladač je dodáván s nabíjecí stanicí DualSense. To však může být pouze speciální prodejní balíček exkluzivní pro kanadský Best Buy.

Design zůstane stejný

Z dostupných obrázků to vypadá, že design samotného ovladače se nijak nezměnil, jednotlivé prvky jsou rozmístěny úplně stejně a také výrobní materiály zůstaly. DualSense V2 zatím nebyl oficiálně oznámen, Sony prozatím celou situaci nekomentovalo.

Předchůdce ovladače DualSense – gamepad DualShock 4 – dorazil na trh již v roce 2013, svou „V2“, neboli druhou generaci však obdržel už v září 2016. Hlavním důvodem byl problém s analogovými páčkami a tlačítky L2 a R2, kvůli čemuž se společnosti Sony hromadily reklamace. Po DualShock 4 V2 už žádná další verze nedorazila.

