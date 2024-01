Ostuda, nebo nová doba? Xbox schytal kritiku za obrázek generovaný AI

Společnost Microsoft, konkrétně její videoherní oddělení Xbox, si na samém konci roku 2023 zadělalo na pořádnou ostudu. K propagaci nezávislých herních titulů využilo obrázek, který působí, jako by byl vytvořený umělou inteligencí. Nejenže ho ale firma nijak neoznačila, ještě si ani moc nedala práci s jeho výběrem a způsobila tak ostudu sobě i vývojářům, které chtěla touto cestou podpořit.

Segment indie videoher – neboli her od nezávislých autorů s řádově nižším rozpočtem než velká vývojářská studia – těží z každé podpory, kterou mu projeví hráči, anebo ještě lépe velká vydavatelská studia. Ta mohou vybrané indie tituly vzít pod svá křídla a nabídnout je široké mase hráčů, ať už na PC, tak na konzolích.

Propagaci nezávislých her se věnuje platforma Steam, ale také Sony PlayStation a Microsoft Xbox, obří hráči na poli herních konzolí. Druhý zmíněný si však svou poslední propagaci her od malých vývojářů za rámeček nedá – na sociálních sítích za ni totiž obdržel nebývalou kritiku.

Oficiální profil @ID_Xbox, zaměřující se na indie hry na konzoli Xbox, sdílel 28. prosince příspěvek laděný do zimních radovánek. „Procházka říší indie snů. Jaká byla vaše nejoblíbenější nezávislá hra roku 2023?“ stojí v příspěvku, který je doplněn ještě o vánočně orientovaný obrázek.

So it seems @ID_Xbox deleted their tweet using AI art. Thankfully I still have a screenshot of the tweet below.

Now to wait for their apology… pic.twitter.com/OHRam2UzbB

— Warwick (no longer active. find me on bsky etc) (@WarwickOnX) December 28, 2023