Bude z toho kauza obřích rozměrů? The New York Times žalují OpenAI i Microsoft

New York Times mimo jiné žádají odstranění článků z trénovacích datasetů

Všechny strany spolu vyjednávaly, ale neúspěšně

Microsoft je žalobou „překvapen a zklamán“

Vydavatel The New York Times zažaloval OpenAI i Microsoft. Asi nejznámější noviny na světě tvrdí, že pro trénink jejich velkého jazykového modelu OpenAI využili miliony článků asi nejznámějších novin na světě. Bez povolení a bez jakékoliv kompenzace.

Legendární noviny vs technologičtí giganti

The New York Times proto žalují obě firmy za porušení autorských práv, neboť podle žaloby dokáže ChatGPT i Microsoft Copilot (který stojí na ChatGPT 4) generovat výstupy „přeříkávající články Timesů slovo od slova, dělá z nich přesné souhrny, dokonce kopíruje i jejich expresivní styl.“

Právě to má podle žaloby vadit do takové míry, až to má poškozovat vztah Timesů s jejich čtenáři. Navíc to má mít i negativní dopad na byznys novin, ať už jde o předplatné, licence, reklamy či příjmy z affiliate smluv. AI modely prý také ohrožují kvalitní žurnalistiku, protože se proti tomu nemohou vydavatelé nijak bránit, ani to nijak monetizovat. The New York Times (stejně jako například CNN či Reuters) sice crawlera OpenAI zastavili a nepovolují mu sbírat informace z jejich webů, nicméně tím se problém původního sběru dat neřeší.

Vyjednávání selhala

The New York Times se snažili s OpenAI i Microsoftem několik měsíců vyjednávat, ovšem neúspěšně a výsledkem selhání jednání je právě aktuální žaloba. Zajímavé nicméně je, že vydavatel nepožaduje žádnou přímou finanční kompenzaci, byť žaloba mluví o tom, jak by měli být žalovaní hnáni k odpovědnosti za škody ve výši miliard dolarů. Co to přesně znamená v praxi a jestli by měly všechny ty případné miliardy dolarů připadnout The New York Times se teprve uvidí. Pokud tedy k soudu skutečně dojde a neskončí to mimosoudní dohodou či vyrovnáním.

Jedním z hlavních požadavků žaloby je také snaha NYT zastavit trénink velkých jazykových modelů OpenAI a Microsoftu na jejich článcích a odstranění už použitých článků z tréninkových datasetů.

OpenAI se k žalobě nijak konkrétně nevyjádřila. Mluvčí firmy Lindsey Held jen pro The Verge řekla, že práva tvůrců obsahu respektují a že s nimi budou spolupracovat. Mluvčí Microsoftu byl překvapivě sdílnější a opět pro The Verge řekl, že „Naše i nadále pokračují konverzace s New York Times byla produktivní a konstruktivně se posouvala kupředu, takže jsme touto novinkou překvapeni a zklamáni. Doufáme, že společně najdeme vzájemně vyhovující způsob spolupráce tak, jako to už máme nastaveno s mnoha jinými vydavateli.“

Jiní se domluvili

Za připomenutí stojí, že ani tentokrát není nic černobílé, protože třeba vydavatelství Axel Springer či Associated Press se s OpenAI domluvili a spolupracují.

Jestli nakonec skutečně dojde na soud, bude se tu nastavovat precedens, který by mohl prudce se vyvíjející a rozšiřující technologie umělé inteligence, respektive velkých jazykových modelů, přeci jen trochu udržet na uzdě. Navíc nejspíš nepůjde o poslední žalobu svého druhu a příští rok jich bude velmi pravděpodobně mnohem víc.

Otázkou ovšem je, co ti ostatní. OpenAI a jejich ChatGPT je sice nejviditelnější, ale na druhou stranu s velkými jazykovými modely pracuje například i Meta, Anthropic a samozřejmě Google.