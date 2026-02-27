Oslavte konec Suchého února s Netflixem! Přehled novinek, které stojí za hřích

- Nejkratší měsíc v roce končí, ale Netflix má co nabídnout
- Opomenout nesmíme především osmou řadu dokumentárního seriálu z prostředí F1
Pátek je tady znovu a s ním i náš pravidelný seriál upozorňující vás, naše čtenáře, na ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát musíme zmínit třeba osmou řadu exkluzivního pohledu do zákulisí královny motorsportu v seriálu F1: Touha po vítězství, zakončení francouzské filmové trilogie jménem Řeč ulice 3 nebo romantický komediální seriál Vladimir s Rachel Weisz v hlavní roli.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například španělské drama o boji s ohněm jménem Průsek, animovaný komediální seriál z právnického prostředí v Las Vegas s názvem Zákon ve Vegas nebo anime navazující na úspěšnou mangu Baki-dou: Neporazitelný samuraj.
F1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive)
- Datum premiéry 8. řady: 27. 2. 2026
- Účinkují: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri
Formule 1 je vrcholem motoristického sportu. Jen máloco pro jeho masové rozšíření udělalo více než dokumentární seriál z dílny Netflixu s názvem F1: Touha po vítězství, v angličtině známém jako Drive to Survive. Unikátní pohled do zákulisí, který televizní kamery přímého přenosu mnohdy neukáží, dokáže přikovat k obrazovce i ty diváky, kteří k Formuli 1 nemají valný vztah.
Osmá řada oblíbeného seriálu sleduje cestu k premiérovému titulu jezdce stáje McLaren Landa Norrise. Ačkoli se na začátku sezóny zdálo, že konec této éry bude v režii v té době úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena, nakonec do závodu o titul promluvil i Norrisův stájový kolega, Australan Oscar Piastri. Podívejte se za oponu tohoto sportu a odhalte všechna dramata, která nabízí.