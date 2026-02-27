TOPlist

Oslavte konec Suchého února s Netflixem! Přehled novinek, které stojí za hřích

Michael Chrobok
Michael Chrobok 27. 2. 16:30
0
Snímek ze seriálu Drive To Survive
  • Nejkratší měsíc v roce končí, ale Netflix má co nabídnout
  • Opomenout nesmíme především osmou řadu dokumentárního seriálu z prostředí F1

Pátek je tady znovu a s ním i náš pravidelný seriál upozorňující vás, naše čtenáře, na ty nejzajímavější filmy, seriály a dokumenty, které se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. Tentokrát musíme zmínit třeba osmou řadu exkluzivního pohledu do zákulisí královny motorsportu v seriálu F1: Touha po vítězství, zakončení francouzské filmové trilogie jménem Řeč ulice 3 nebo romantický komediální seriál Vladimir s Rachel Weisz v hlavní roli.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například španělské drama o boji s ohněm jménem Průsek, animovaný komediální seriál z právnického prostředí v Las Vegas s názvem Zákon ve Vegas nebo anime navazující na úspěšnou mangu Baki-dou: Neporazitelný samuraj.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

F1: Touha po vítězství (Formula 1: Drive to Survive)

  • Datum premiéry 8. řady: 27. 2. 2026
  • Účinkují: Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri

Formule 1 je vrcholem motoristického sportu. Jen máloco pro jeho masové rozšíření udělalo více než dokumentární seriál z dílny Netflixu s názvem F1: Touha po vítězství, v angličtině známém jako Drive to Survive. Unikátní pohled do zákulisí, který televizní kamery přímého přenosu mnohdy neukáží, dokáže přikovat k obrazovce i ty diváky, kteří k Formuli 1 nemají valný vztah.

Osmá řada oblíbeného seriálu sleduje cestu k premiérovému titulu jezdce stáje McLaren Landa Norrise. Ačkoli se na začátku sezóny zdálo, že konec této éry bude v režii v té době úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena, nakonec do závodu o titul promluvil i Norrisův stájový kolega, Australan Oscar Piastri. Podívejte se za oponu tohoto sportu a odhalte všechna dramata, která nabízí.

Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Chytrý prsten Ultrahuman Ring Air
Ultrahuman Ring Pro debutuje s novými senzory, biointeligentní AI a extrémní výdrží
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. 17:12
0
Amazfit Active 3 Premium míří do Česka: nárůživé běžce potěší sympatickou cenou
Amazfit Active 3 Premium míří do Česka: nárůživé běžce potěší sympatickou cenou
Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl T. Zenkl 15:00
0
Smartphone Motorola Signature
Nejvybavenější Motorola je konečně tady. Signature má zlaté ocenění DxOMark, 165Hz displej a zvuk Bose
PR článek
PR článek PR článek 14:01
Vivo X200 Ultra
Tohle nikdo nečekal: Vivo X300 Ultra bude mít v pondělí evropskou premiéru a my budeme u toho
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 12:40
3

Kapitoly článku