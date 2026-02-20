Co sledovat po olympiádě? Naše tipy z Netflixu vás nenechají dlouho tápat

- Olympijské hry sice končí, na Netflixu je ale stále co sledovat
- Mezi ty nejzajímavější novinky patří třeba španělské drama nebo animovaná komedie
Další pátek, další pravidelný výběr toho nejzajímavějšího, co se v následujících sedmi dnech objeví na oblíbené streamovací platformě Netflix, ať už jde o filmy, seriály nebo dokumenty. Vybrali jsme pro vás několik zajímavých novinek, které byste si neměli nechat ujít – například španělské drama o boji s ohněm jménem Průsek, animovaný komediální seriál z právnického prostředí v Las Vegas s názvem Zákon ve Vegas nebo anime navazující na úspěšnou mangu Baki-dou: Neporazitelný samuraj.
Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete třeba polský seriál popisující tíživá 70. léta a neúctu totalitního státu ke svým obyvatelům jménem Olověné děti, italský seriál zaměřující se na prostředí motorsportu a roli žen v něm s názvem Motorvalley nebo desátou řadu celosvětově oblíbené reality show Láska je slepá.
Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?
Průsek (Firebreak)
- Datum premiéry: 20. 2. 2026
- Hrají: Belén Cuesta, Diana Gómez, Enric Auquer, Mònica Giménez, Joaquín Furriel
Malá Lide se ztratí, zrovna když se její rodina chystá evakuovat kvůli lesnímu požáru. Máma ji pak musí za každou cenu najít dřív, než plameny pohltí úplně všechno. Španělské drama Průsek ukazuje souboj člověka s přírodou, která umí být velmi krutá a nemilosrdná.
Po smrti svého manžela se Mara vydává se svou dcerou Lide, švagrem Luisem, jeho ženou Elenou a jejich synem do rodinného letního domu v lese, aby se konečně vyrovnala se starými ranami. To, co mělo být prostým rozloučením, se rychle mění v noční můru, když po hádce její dcera beze stopy zmizí v lese. Situace se vyostřuje, když v oblasti vypukne nekontrolovatelný lesní požár. Vzhledem k rychlému šíření plamenů jsou úřady nuceny pátrání přerušit a nařídit okamžitou evakuaci. Ale jak se nebezpečí stupňuje, Mara začíná mít podezření, že oheň nemusí být jedinou hrozbou.