Netflix slibuje silný Valentýn! Tohle jsou novinky, které rozhodně stojí za to

Michael Chrobok
Michael Chrobok 13. 2. 9:00
Snímek z dokumentu Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku
  • Valentýnský víkend na Netflixu se tentokrát opravdu nemá za co stydět
  • V nabídce očekáváme třeba adaptaci Turgeněvovy povídky či pokračování akčního seriálu

Pátek před svátkem svatého Valentýna je tady a s ním nesmí chybět ani náš přehled těch nejzajímavějších filmů, seriálů a dokumentů, co se v následujících sedmi dnech objeví na populární streamovací platformě Netflix. V našem výběru tentokrát najdete kupříkladu krátkometrážní adaptaci krátké povídky Ivana Turgeněva s názvem Zpěváci, třetí řadu akčního seriálu jménem Noční agent nebo dokumentární pohled do zákulisí oblíbené reality show Návrat do reality: Zákulisí pořadu Amerika hledá topmodelku.

Pokud vás z dnešního výběru nic nezaujalo, podívejte se na náš článek z minulého týdne. V něm najdete například polský seriál popisující tíživá 70. léta a neúctu totalitního státu ke svým obyvatelům jménem Olověné děti, italský seriál zaměřující se na prostředí motorsportu a roli žen v něm s názvem Motorvalley nebo desátou řadu celosvětově oblíbené reality show Láska je slepá.

Otestujte své vědomosti! Na poslední stránce tohoto přehledu naleznete speciální kvíz pro opravdové fanoušky Netflixu. Dokážete uspět a odpovědět správně na většinu připravených otázek?

Zpěváci (The Singers)

  • Datum premiéry: 13. 2. 2026
  • Hrají: Robert Broski, Michael Keyes, Michael Young, Chris Smither, Will Harrington

Krátký film nominovaný na cenu Oscar, ve kterém se návštěvníci zapadlého baru nečekaně sblíží při spontánní soutěži ve zpěvu. Snímek Zpěváci je inspirován krátkou povídkou z 19. století, nicméně její poselství je platné i v dnešní době. V hlavních rolích tohoto krátkometrážního snímku se představí kupříkladu Robert Broski, Michael Keyes nebo Michael Young.

Film Zpěváci je dílem dvakrát na Oscara nominovaného filmaře Sama Davise a jedná se o žánrově nezařaditelnou filmovou adaptací povídky Ivana Turgeněva z 19. století, ve které se v zapadlé hospodě nečekaně spojí skupina utlačovaných mužů díky improvizovanému pěveckému souboji. S obsazením složeným z začínajících herců z nejneočekávanějších koutů TikToku a YouTube je film oslavou neopracovaných diamantů a důkazem síly zranitelnosti prostřednictvím umění.

