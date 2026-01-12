Oproti roku 2024 si pohoršil, přesto bere miliardy. Kolik vydělává Tim Cook?

- Generální ředitel Applu si za loňský rok přišel v přepočtu na zhruba 1,5 miliardy korun
- Oproti roku 2024 si přesto mírně pohoršil
- Ani další vedoucí pracovníci Applu na tom nejsou špatně
Ačkoli si lidé často myslí opak, vést velkou nadnárodní společnost není vůbec nic jednoduchého. Zatímco když na nižších pozicích uděláte chybu, většinou to firmu stojí „drobné“, avšak když pochybíte na pozici nejvyššího šéfa, můžete velmi snadno položit celou firmu na lopatky. To nicméně není případ Tima Cooka, generálního ředitele Applu, za jehož vedení se ze společnosti z Cupertina stala jedna z nejhodnotnějších značek světa. A i když má vcelku náročnou práci, nutno podotknout, že ji rozhodně nedělá zadarmo.
Tim Cook finančně rozhodně nestrádá
Co je možná překvapením je skutečnost, že Tim Cook si oproti roku 2024 mírně pohoršil – v tomto roce byly jeho příjmy z Applu 74,6 milionů dolarů (cca 1,55 miliard korun), za rok 2025 si „vydělal“ jen 74,3 milionů dolarů, tedy zhruba 1,54 miliard korun. Cookovy příjmy zahrnovaly základní plat ve výši 3 miliony dolarů (63 milionů korun), který se od roku 2016 nezměnil, 57,5 milionů dolarů (1,19 miliard korun) v akciových odměnách, 12 milionů dolarů (149 milionů korun) v hotovostních odměnách založených na výkonu a 1,76 milionů dolarů (36 milionů korun) v dalších odměnách.
Tyto odměny zahrnují například příspěvky na penzi, životní pojištění, proplacení dovolené, výdaje na bezpečnost a osobní výdaje na leteckou dopravu. Z důvodu efektivity a bezpečnosti je Cook povinen používat soukromé letadlo jak pro služební, tak pro osobní cesty. Apple stanovil cílovou odměnu pro Cooka ve výši 59 milionů dolarů (1,22 miliard korun), stejně jako v roce 2024, ale Cook vydělal více díky motivačním odměnám, které vedoucí pracovníci dostávají, když Apple dosahuje dobrých výsledků.
Další klíčoví vedoucí pracovníci Applu, včetně odcházející generální poradkyně Kate Adamsové, provozního ředitele Sabiha Khana a ředitelky pro maloobchod a lidské zdroje Deirdre O’Brienové, získali v roce 2025 celkovou odměnu ve výši přibližně 27 milionů dolarů (561 milionů korun).
V roce 2025 došlo ve společnosti Apple ke změně finančního ředitele, přičemž bývalý finanční ředitel Luca Maestri vydělal v roce 2025 15,5 milionu dolarů (322 milionů korun) a nový finanční ředitel Kevan Parekh 22,5 milionu dolarů (467 milionů korun).