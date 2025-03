Opět ta samá otázka: bude Galaxy S26 pohánět Snapdragon nebo Exynos?

Samsung chce v příštím roce vrátit do hry procesory Exynos

Po letošní pauze bychom je opět měli vidět ve vlajkových telefonech

Výtěžnost čipů příští generace se zdá být výrazně lepší než u těch současných

Exynos nebo Snapdragon? Tato diskuse se v souvislosti s vlajkovými Samsungy vede s železnou pravidelností rok, co rok. Fanoušci korejské značky by nejraději viděli ve všech telefonech procesory od Qualcommu, avšak ty jsou pro Samsung pochopitelně dražší než jeho vlastní Exynosy. Nelze se tak divit, že i přes výrobní potíže u vybraných generací drží značku Exynos stále naživu a opět se ji chystá nasadit do svých nejvybavenějších telefonů.

Samsung chce vrátit procesory Exynos na výsluní

Poslední dva liché roky nebyly vlajkovým procesorům od Samsungu zaslíbené. Řadu Galaxy S23 poháněly pouze čipsety od Qualcommu, to samé platí i pro letošní generaci Galaxy S25. Pro obě modelové řady Korejci připravovali vlastní čipy, ale nakonec museli kvůli výrobním problémům ustoupit. Exynos 2500 původně chystaný pro řadu Galaxy S25 ale údajně najde odbytiště v letních skládačkách, přestože výtěžnost se má u tohoto čipu pohybovat pod 50 procenty.

A jak to bude příští rok u řady Galaxy S26? Samsung má stejné ambice jako letos. Podle jihokorejských médií byla v Samsungu sestavena specializovaná skupina, která má dohlížet na vývoj a produkci čipu Exynos 2600, který by měl nejen dohnat konkurenci od Qualcommu, ale v některých aspektech i překonat. Chystaný Exynos 2600 má být totiž vyráběn vysoce efektivním 2nm procesem, který údajně netrpí takovou zmetkovostí jako 3nm proces u Exynosu 2500.

Prototypová sériová výroba nového čipsetu Exynos 2600 má být zahájena letos v květnu, poté má padnout rozhodnutí, zda jej Samsung nasadí do řady Galaxy S26 či nikoliv. V aktuální fázi vypadá tento cíl výrazně reálněji než v minulém roce, což je pro polovodičovou divizi Samsungu dobrá zpráva – svoje know-how by totiž nemusela využívat pouze na výrobu vlastních čipů, ale mohla by své služby nabídnout i konkurenci a zmenšila tak vznikající monopol tchajwanské firmy TSMC.

