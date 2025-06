Operátoři rozjeli letní smršť: roamingové balíčky jsou levnější, ale stále ne výhodné

Operátoři s přicházejícím létem oprášili své datové balíčky pro cestovaní mimo evropský roaming

Ačkoliv změna je vítaná, stále jde o jeden z nejdražších způsobů, jak se v zahraničí připojit k internetu

Společnosti jako Revolut či Airalo nabízí vlastní alternativu, která je mnohem levnější

Léto je za rohem, to znamená čas dovolených a výletů za zážitky. Tuzemští operátoři kvůli tomu spustili vlnu nových či mírně upravených datových balíčků pro surfování po internetu mimo evropský roaming. Jakkoliv vypadají nové tarify a balíčky zajímavě, oproti službám typu Airalo či Revolut dost ztrácí.

Nové datové balíčky Vodafone

Pokud se chystáte vyrazit mimo prostor evropského roamingu – může to být například dál na Balkán, do Turecka, případně zcela mimo Evropu – mělo by vás zajímat, jak se budete v terénu připojovat k internetu. Operátoři pro tyto účely nabízí speciální datové balíčky, které umožňují připojení všude na světě.

Vodafone dnes představil dva revitalizované balíčky: 3 GB dat na 7 dní za 299 Kč, případně 7 GB dat na 30 dní za 599 Kč. Ty doplňuje ještě kombinovaný balíček Roaming na den, který nabízí za 199 Kč jednorázově neomezené volání i SMS do ČR a 1 GB na 24 hodin od aktivace.

T-Mobile také ukázal novinky

Ještě větší péči dal datovým balíčkům T-Mobile, který představil své novinky jen chvíli po Vodafonu. T-Mobile standardně rozděluje cenu datových balíčků na 3 zóny. V té první, kde jsou nejčastější dovolenkové destinace (Albánie, Austrálie, Černá Hora, Japonsko, Izrael, Srbsko, Thajsko, Turecko, Vietnam, USA), nabízí hned 4 balíčky:

1 GB dat na 7 dní za 199 Kč

2 GB dat na 30 dní za 379 Kč

5 GB dat na 30 dní za 549 Kč

10 GB dat na 30 dní za 999 Kč

Pro datové zóny B (Alžírsko, Egypt, Brazílie, Indie, Čína, Jižní Korea, Maroko, Rusko, Singapur, Tunisko) a C (Bahamy, Bělorusko, Monako, Omán, Spojené arabské emiráty) pak nabízí jen dva datové tarify, a sice 1 nebo 2 GB. Cena je 259/485 Kč pro zónu B, respektive 699/1 279 Kč pro zónu C. O2 zatím novinky v tomto ohledu neprezentovalo, stávající cena je však velmi podobná jako u Vodafonu.

Výhodnější je Airalo i Revolut

Z toho je patrné, že datové balíčky českých operátorů nejsou nijak zvlášť výhodné. Jakou ale máte jinou možnost? Jako každý rok, i tentokrát platí, že si můžete pořídit roamingovou eSIM od globálních operátorů, která funguje v zemi či regionu, kam míříte. Pro srovnání z aktuálního ceníku (například eSIM do USA, které jsou u T-Mobilu v zóně A):

Airalo – 1 GB (v přepočtu 99 Kč), 2 GB (v přepočtu 175 Kč), 5 GB (v přepočtu 350 Kč), 10 GB (v přepočtu 570 Kč)

– 1 GB (v přepočtu 99 Kč), 2 GB (v přepočtu 175 Kč), 5 GB (v přepočtu 350 Kč), 10 GB (v přepočtu 570 Kč) Revolut – 1 GB (100 Kč), 3 GB (240 Kč), 5 GB (355 Kč), 10 GB (580 Kč)

– 1 GB (100 Kč), 3 GB (240 Kč), 5 GB (355 Kč), 10 GB (580 Kč) MobiMatter – 1 GB (v přepočtu 76–87 Kč), 3 GB (v přepočtu 110–130 Kč), 5 GB (v přepočtu 185–220 Kč), 10 GB (v přepočtu 260–390 Kč)

Nákup eSIM přes jednu ze zmíněných aplikací je však pouze jednou z možností, jak se připojit v zahraničí k internetu výhodněji než prostřednictvím svého operátora. Stejně tak můžete SIM/eSIM koupit přímo na letišti v cílové destinaci od lokálních poskytovatelů, což bývá zpravidla úplně nejvýhodnější.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.