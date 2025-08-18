Operátoři lákají ty nejmladší: T-Mobile slibuje Netflix zdarma, O2 předplacenku za dvě stovky

- Operátoři svými novinkami v nabídce lákají zpátky do školy
- O2 i Vodafone nabízí elementární dětskou předplacenou kartu
- T-Mobile kontruje slevou na neomezený tarif a 6 měsíců Netflixu zdarma
Měsíc srpen se přehoupl do druhé poloviny a konec letních prázdnin je čím dál blíž. Také operátoři začali lákat „zpátky do školy“, každý na to přitom jde trochu odlišně. Například O2 slibuje speciální předplacenou kartu pro ty nejmladší, T-Mobile kontruje levnějším neomezeným tarifem s předplatným Netflix k tomu zcela zdarma.
O2: karta za 200 korun
Operátor O2 s brzkým začátkem školního roku představuje úplně novou předplacenou kartu Go Junior. Ta nabízí absolutní základ za nízkou cenu, konkrétně: při nabití za 199 korun získá zákazník 200 minut pro volání do všech sítí v ČR a 2 GB dat pro mobilní internet, každá SMS zpráva je zpoplatněna na 1,90 korun. Součástí balíčku je pochopitelně standardní evropský roaming.
Karta je primárně cílena na rodiče s dětmi, ale není omezena podmínkami, tudíž si ji může pořídit naprosto kdokoliv. K dispozici je na webu operátora, buď ve formě eSIM, případně jako klasická plastová SIMka. Navíc nechybí bonus pro první dobití: pokud poprvé dobijete alespoň za 300 korun, získáte další 3 stovky kreditu jako bonus zdarma.
T-Mobile: levnější tarif s Netflixem
Také T-Mobile se snaží přilákat mladé zákazníky. Před začátkem školy nabízí tarif NextU pro mladé od 6 do 26 let s výraznou slevou na 2 roky a dárkem v podobě streamovací služby Netflix. Jde o prostřední tarif NextU, který nabízí neomezený datový balíček, neomezené volání v ČR i v roamingu a též neomezené SMS.
Jeho standardní cena je 705 korun měsíčně. Neomezený datový balíček běží prvních 20 GB plnou rychlostí „až 5G“, posléze se rychlost sníží na 20 Mb/s. V rámci slevy „zpátky do školy“ můžete do 30. září tarif na novém či nově přeneseném čísle aktivovat za 495 korun měsíčně, akční cena platí 24 měsíců od úpisu. Jako dárek dostanete kupon na základní předplatné Netflixu na 6 měsíců, ten musíte aktivovat nejpozději do 10. října.
Vodafone #jetovtobě
Vodafone zatím žádnou slevu pro dětské či studentské tarify neoznámil, jako bonus ale ke všem nabízí lokátor Apple AirTag či Samsung Galaxy SmartTag 2. generace za symbolickou 1 korunu. Hlavní část studentských tarifů #jetovtobě je datově neomezená, rozdíly jsou pouze v ceně a rychlosti internetu:
- Basic+ (rychlost 4 Mb/s) – 523 korun měsíčně (s ISIC 486 korun)
- Super+ (rychlost 20 Mb/s) – 589 korun měsíčně (s ISIC 549 korun)
- Premium 5G (rychlost „až 5G“) – 889 korun měsíčně (s ISIC 850 korun)
Výše zmíněné tarify jsou pro zákazníky do 26 let. K tomu má Vodafone ještě duo vyloženě dětských tarifů (6–15 let), a sice 3GB za 324 korun, nebo 5GB za 375 korun měsíčně. I zde platí akce lokátor za 1 korunu a oba tarify mají neomezené volání i SMS v ČR či evropském roamingu.
Pro šetřivé rodiče pak červený operátor nabízí tzv. dětskou kartu, tedy předplacenou kartu s 2,5 GB dat a neomezeným voláním do sítě Vodafone na 6 měsíců za cenu 399 korun. Po uplynutí půlroční akce se balíček obnoví za 149 korun. Pamatujte ale na to, že jedna SMS vyjde na 1,90 korun a jediná minuta volání do cizí sítě vyjde na 4,50 korun.