Operátor O2 ještě zpříjemní návrat do školy! U nejlevnějšího tarifu ztrojnásobí data

Operátor O2 má ve své nabídce Můj první tarif, který se zaměřuje na nejmenší uživatele telekomunikačních sítí. Ten až doposud nabízel 120 volných minut do všech sítí, neomezené SMS zprávy do sítě O2 a 1 GB dat v síti 5G za 299 Kč měsíčně. Teď však u nabídky pro nejmenší dojde k náležitému vylepšení.

Datový objem se navýší z 1 GB na 3 GB, cena přitom zůstane stejná, jak upozorňuje O2 ve své tiskové zprávě. Data se navýší i stávajícím zákazníkům, a to opět zcela bezplatně. „I ti nejmladší uživatelé potřebují internetové připojení, aby mohli být se svými rodiči vždy v kontaktu. A to především v moment, kdy se vrací zpět do školních lavic. Rozhodli jsme se proto navýšit data u Mého prvního tarifu z 1 GB na 3 GB,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Osvěžený Můj první tarif jinak kromě štědřejšího datového tarifu nabídne stejné parametry jako předtím. Za doplnění stojí pouze to, že po přečerpání 120minutového balíčku vás vyjde volání na 3,50 Kč za minutu a cena jedné SMS mimo síť O2 činí 1,50 Kč. Během měsíce si můžete rovněž dokoupit 1 GB za 149 Kč. Upravený tarif bude k dispozici na webu O2 od zítřka 17. srpna.