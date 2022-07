Chcete 100 GB dat úplně za babku? O2 má extra výhodnou nabídku jen pro ty nejrychlejší

S rozjetým létem přináší velmi výhodnou akci také modrý operátor O2. Do oběhu vrací svou oblíbenou předplacenou SIM kartu jménem Datamanie. V rámci té získá zákazník 100GB datový balíček, přitom pořizovací cena je 299 Kč včetně daně. Pak už jen stačí, aby byla karta každý měsíc dobita alespoň na 300 Kč a 100GB balíček se znovu obnoví. Ale pozor, nabídka je velmi omezená. Karta je k mání od 18. července do 22. srpna, anebo do vyprodání zásob.

Kromě datování je pochopitelně možné kartu využívat i k volání a posílání SMS. Každá započatá minuta hovoru nehledě na síť vás bude stát 4,90 Kč, SMS potom 1,90 Kč. Kdyby se vám podařilo vyčerpat přidělený balíček Datamanie 100 GB, máte k dispozici možnost dokoupit si 300 MB za 19 Kč.

„Zákazníci SIM kartu mohou využívat nejen ve svých mobilech, ale vložit ji mohou i do jiných zařízení, například notebooků. Díky tomu už nemusí být otroky veřejných a ne vždy dobře zabezpečených Wi-Fi sítí třeba v kempech nebo hotelech,“ vysvětluje Silvia Cieslarová, ředitelka mobilního segmentu v O2.

Datově nejštědřejší SIM kartu na českém trhu lze jednoduše objednat na webu Datamanie.cz. Pokud zaplatíte kartou rovnou při nákupu, kurýr vám obálku se SIM kartou doveze zcela zdarma. Při platbě dobírkou je potřeba připočítat ještě 59 Kč. V rámci objednávky je možné pořídit maximálně 3 SIM karty na jednu osobu, které je potřeba aktivovat do 31. prosince 2023.