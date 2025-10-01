OpenAI spouští vlastní sociální síť! Díky AI Sora 2 a dokáže generovat neskutečně realistická videa

- OpenAI přestavilo nový model pro generování videa Sora 2
- Zároveň s ním spouští i novou aplikaci, která funguje jako sociální síť
- Bohužel její dostupnost je značně omezená
Společnost OpenAI patří bezpochyby mezi lídry v oblasti umělé inteligence. Jejich AI ChatGPT udává trendy, nicméně velká pozornost se v poslední době soustředila také na model Sora, který generuje působivá videa. Nyní společnost oznámila spuštění nové aplikace se stejnojmenným názvem, jenž zároveň funguje jako sociální síť. Spuštění firma oznámila mimo jiné skrze krátké video vygenerované právě tímto modelem, na kterém se mimo jiné objevil i zakladatel Sam Altman.
Ještě realističtější generování videa
Sora využívá model generování videa Sora 2, který je podle OpenAI přesnější, realističtější a lépe ovladatelný než předchozí systémy. Model je schopen generovat také složité pohyby a zároveň lépe dodržovat fyzikální zákony. OpenAI tvrdí, že jeho přednosti jsou především v realistickém, filmovém a anime stylu. Sora 2 podporuje generování videa, které zahrnuje rovněž zvuky, jako jsou realisticky znějící řeč, zvuky znějící na pozadí a další zvukové efekty.
Model AI je schopen pozorovat video osoby a poté ji vložit do prostředí generovaného modelem Sora, přičemž přesně zachycuje její vzhled a hlas. Pomocí aplikace můžete vytvořit video avatara sebe sama, přičemž rovněž můžete povolit ostatním, aby vytvářeli krátká videa s vašim avatarem, přičemž nad dalším zveřejňováním máte plnou kontrolu. OpenAI navrhlo aplikaci tak, aby vám zobrazovala obsah na základě lidí, které sledujete nebo s nimiž komunikujete.
Aby OpenAI zajistilo, že se na síti nezačne šířit záplava různých videí, přináší několik výrazných omezení. To první se týká platformy, neboť aplikace Sora je k dispozici pouze pro iOS. Dalším omezením je regionální zámek, který umožňuje využívání aplikace pouze uživatelům nacházejícím se na území Spojených států a Kanady.
A třetím omezením, možná tím nejvýraznějším, je prostá skutečnost, že se do aplikace dostanete jen skrze pozvánku. Alespoň drobnou útěchou je skutečnost, že model Sora 2 je k dispozici zdarma, přičemž ChatGPT Pro budou mít přístup také k modelu Sora 2 Pro. Kdy se aplikace otevře široké veřejnosti i mimo Severní Ameriku, není prozatím jasné.