OpenAI slaví návrat Altmana! S ChatGPT si pokecáte v češtině

OpenAI se v poslední době stala velmi diskutovanou společností, čemuž vděčí nejen za své přelomové funkce v asi nejpopulárnějším chatbotu na světě, ChatGPT, ale také zvratům týkajícím se vedení firmy. To, co se v ní během uplynulých dnů stalo, se totiž jen tak nevidí.

Minulý týden v pátek byl propuštěn Sam Altman, samotný generální ředitel společnosti. Údajně jedním z důvodů padáků roku, jak mnozí vyhazov Altmana označují, bylo jeho odklonění od původních zájmů neziskové organizace. Prý se mimo jiné začal více soustředit na monetizaci funkcí ChatGPT. OpenAI přitom kdysi založil právě jako konkurenci ziskovým gigantům, mezi které patří například Google. A aby mělo lidstvo k dispozici dostupnou a bezpečnou umělou inteligenci.

V pondělí to již vypadalo, že geniální zakladatel nakonec odejde pracovat pro Microsoft, hlavního sponzora OpenAI. Ve středu ráno se ale situace opět změnila a Altman se do OpenAI vrátil společně s novou radou, která nahradila tu, která ho v pátek propustila. Více si můžete přečíst v našem dřívějším článku.

Staronový ředitel se k situaci vyjádřil na X: „Miluji OpenAI a vše, co jsem v posledních pár dnech učinil, bylo ku prospěchu a udržení tohoto týmu a jeho poslání pohromadě. Když jsem se v neděli večer rozhodl přidat k Microsoftu, bylo mi jasné, že je to nejlepší cesta pro mě, i pro můj tým. S novou radou a podporou od Satya se už těším na návrat do OpenAI, kde navážu na naše silné partnerství s Microsoftem.“

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m…

