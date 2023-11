Dostal padáka, ale po protestech kolegů je zpět. Sam Altman je opět šéfem OpenAI

Okolo společnosti OpenAI, která stojí za populární umělou inteligencí ChatGPT je v posledních dnech velmi živo. Fanoušky AI několik dní nazpět šokovala zpráva, že jeden ze zakladatelů společnosti a generální ředitel Sam Altman oficiálně končí na své pozici. „Odchod pana Altmana následuje po uvážlivém procesu přezkoumání ze strany představenstva, které dospělo k závěru, že nebyl ve své komunikaci s představenstvem důsledně upřímný, což mu bránilo ve výkonu jeho povinností,“ uvedla společnost na svém blogu k celé situaci. To byl však jen začátek.

Netrvalo dlouho a Altman zakotvil v Microsoftu, kde dostal na starosti řízení týmu zabývajícím se vývojem AI. „Jsme nesmírně rádi, že se můžeme podělit o zprávu, že Sam Altman a Greg Brockman se spolu s kolegy připojí ke společnosti Microsoft a povedou nový tým pro pokročilý výzkum umělé inteligence,“ uvedl Nadella v reakci na personální posílení. Mezitím OpenAI dočasně pověřila vedením společnosti technologickou ředitelku Miru Murati, kterou následně nahradil Emmett Shear, jenž v minulosti například řídil Twitch, populární sreamovací platformu pro hráče.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.

We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.

