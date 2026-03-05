OpenAI představila vylepšený model Instant. Má méně halucinací a není tak arogantní

- AI model ChatGPT Instant dostal vítané vylepšení, které ocení všichni uživatelé
- Upgrade se tolik nezaměřuje na výkonnost, ale zlepšuje přístup modelu směrem k uživateli
- Novinka ChatGPT-5.3 Instant je již nyní dostupná, aktualizace pro Thinking a Pro budou k dispozici později
Umělá inteligence se neustále vyvíjí a prozatím to vypadá, že je před AI ještě dlouhá cesta. I když toho velké jazykové modely zvládají poměrně hodně, stále jim řada úkonů trvá vcelku dlouho a když už něco vyřeší rychle, často výsledek za moc nestojí. OpenAI nyní aktualizovala svůj nejoblíbenější model ChatGPT a představila GPT-5.3 Instant. GPT-5.3 Instant má poskytovat přesnější odpovědi a lepší kontextové výsledky při vyhledávání na webu. Aktualizace také omezuje zbytečné slepé uličky v odpovědích, přehnaně deklarativní formulace a navíc má méně halucinací.
Ještě lepší model Instant od OpenAI
Podle OpenAI vylepšila model Instant, aby vyřešila stížnosti týkající se tónu, relevance a plynulosti konverzace, což jsou problémy, které se v benchmarkových testech neobjevují, avšak uživatelům značně ztrpčují práci. GPT-5.2 Instant uměl nasadit tón, který mohl být působit arogantně, nebo mohl vést k nepodloženým předpokladům o záměru nebo emocích uživatele. Nový model bude mít přirozenější styl konverzace a omezí nemístně dramatické fráze.
Uživatelé během používání GPT-5.2 Instant zjistili, že odmítal otázky, na které měl být schopen odpovědět, nebo reagoval příliš opatrně na citlivá témata. GPT-5.3 Instant omezuje zamítavé odpovědi a zmírňuje příliš defenzivní nebo moralizující úvody při odpovídání na otázky. Model by již neměl být příliš opatrný poté, co předpokládá špatný úmysl uživatele.
GPT-5.3 Instant má rovněž poskytovat kvalitnější odpovědi na základě informací dostupných z webu. OpenAI tvrdí, že je schopen lépe vyvažovat to, co najde online, se svými vlastními znalostmi, takže je méně pravděpodobné, že bude nadměrně indexovat výsledky z webu. GPT-5.3 Instant je nyní k dispozici všem uživatelům ChatGPT, přičemž aktualizace pro Thinking a Pro budou k dispozici v budoucnu.