OpenAI představila vylepšený model Instant. Má méně halucinací a není tak arogantní

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 5. 3. 9:00
Logo ChatGPT
  • AI model ChatGPT Instant dostal vítané vylepšení, které ocení všichni uživatelé
  • Upgrade se tolik nezaměřuje na výkonnost, ale zlepšuje přístup modelu směrem k uživateli
  • Novinka ChatGPT-5.3 Instant je již nyní dostupná, aktualizace pro Thinking a Pro budou k dispozici později

Umělá inteligence se neustále vyvíjí a prozatím to vypadá, že je před AI ještě dlouhá cesta. I když toho velké jazykové modely zvládají poměrně hodně, stále jim řada úkonů trvá vcelku dlouho a když už něco vyřeší rychle, často výsledek za moc nestojí. OpenAI nyní aktualizovala svůj nejoblíbenější model ChatGPT a představila GPT-5.3 Instant. GPT-5.3 Instant má poskytovat přesnější odpovědi a lepší kontextové výsledky při vyhledávání na webu. Aktualizace také omezuje zbytečné slepé uličky v odpovědích, přehnaně deklarativní formulace a navíc má méně halucinací.

Ještě lepší model Instant od OpenAI

Podle OpenAI vylepšila model Instant, aby vyřešila stížnosti týkající se tónu, relevance a plynulosti konverzace, což jsou problémy, které se v benchmarkových testech neobjevují, avšak uživatelům značně ztrpčují práci. GPT-5.2 Instant uměl nasadit tón, který mohl být působit arogantně, nebo mohl vést k nepodloženým předpokladům o záměru nebo emocích uživatele. Nový model bude mít přirozenější styl konverzace a omezí nemístně dramatické fráze.

Uživatelé během používání GPT-5.2 Instant zjistili, že odmítal otázky, na které měl být schopen odpovědět, nebo reagoval příliš opatrně na citlivá témata. GPT-5.3 Instant omezuje zamítavé odpovědi a zmírňuje příliš defenzivní nebo moralizující úvody při odpovídání na otázky. Model by již neměl být příliš opatrný poté, co předpokládá špatný úmysl uživatele.



První hardwarový produkt od OpenAI získává obrysy. Firma Sama Altmana mění směr (ilustrační obrázek)



Nepřehlédněte

První AI zařízení od tvůrců ChatGPT získává obrysy: na tohle se už letos můžeme těšit

GPT-5.3 Instant má rovněž poskytovat kvalitnější odpovědi na základě informací dostupných z webu. OpenAI tvrdí, že je schopen lépe vyvažovat to, co najde online, se svými vlastními znalostmi, takže je méně pravděpodobné, že bude nadměrně indexovat výsledky z webu. GPT-5.3 Instant je nyní k dispozici všem uživatelům ChatGPT, přičemž aktualizace pro Thinking a Pro budou k dispozici v budoucnu.

